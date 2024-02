Šef Socijaldemokrata: 'Ozbiljno se mora preispitati bezrezervna podrška Plenkovića ministrici'

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović ocijenio je u utorak, osvrćući se na nove informacije o nenamjenskom trošenju europskog novca putem Ministarstva kulture, kako je to dodatni argument za ozbiljnu istragu u ministarstvu i preispitivanje podrške ministrici Nini Obuljen Koržinek. Kazao je to osvrćući se na nove medijske informacije da su europski tužitelji u kontaktu s bivšim suradnikom ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek koji je teško optužuje za sustavne pronevjere novca iz EU-a.

- To je ozbiljno upozorenje i dodatni argument za ozbiljne istrage koje se moraju provesti u Ministarstvu kulture, da se ozbiljno mora preispitati ta bezrezervna podrška koju iskazuje premijer Andrej Plenković ministrici - izjavio je Vidović u Saboru.

Vidović je rekao nema ništa protiv da premijer brani svoje ljude, ali ne može braniti pravo javnosti da sazna o čemu se radi kada je riječ o trošenju državnog novca.

- U javnom poslu nema braće, sestara, prijatelja, drugova, nema nikoga tko može biti na bilo koji način obranjen zato što je moj ako čini nešto nezakonito ili protuzakonito - istaknuo je.

Ukoliko je istina da se novac koji smo solidarno dobili od Europe nenamjenski trošio, odnosno troši se da se nekima pogoduje i da netko na tome zarađuje, to je dodatni uteg na kriminalno ponašanje kojeg ima posvuda.

- Potresna izgradnja i popravci su postali sjajan medij za izvlačenje novca, za napumpavanje cijena - kazao je Vidović.