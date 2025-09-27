Šef Sofascorea kupio zgradu koja je godinama ruglo Zagreba

Zlatko Hrkać, izvršni direktor i suosnivač popularne sportske aplikacije Sofascore, kupio je nedovršenu zgradu na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola. Objekt je godinama stajao prazan zbog pravnih zavrzlama, a Hrkać ga je 18. lipnja preuzeo s partnerom Darijem Bošnjakom preko tvrtke F&D Re Vrbani, piše Lider.

Plan je da u zgradi budu uredski i maloprodajni prostori, no zasad ne otkrivaju tko će biti zakupci. Hrkać naglašava da je riječ o privatnom ulaganju koje nema veze sa Sofascoreom:

Foto: Sofascore

- Primarno sam i dalje fokusiran na razvoj Sofascorea, a ovo je više rezultat dobrog partnerstva nego ulazak u nekretninski biznis.

Zagreb: Izgradnja poslovne gra?evine na križanju Zagreba?ke avenije i Hrvatskog sokola | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I drugi suosnivač Sofascorea, Ivan Bešlić, nedavno je kupio poslovnu zgradu na Selskoj cesti. Obojica poduzetnika sve više ulažu u zagrebačke nekretnine, no tvrde da im je sportska aplikacija i dalje glavni prioritet. Zgrada u Vrbanima tako bi napokon mogla dobiti novu funkciju nakon godina propadanja.