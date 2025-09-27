Obavijesti

News

Komentari 0
SPAS OD PROPADANJA

Šef Sofascorea kupio zgradu koja je godinama ruglo Zagreba

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Šef Sofascorea kupio zgradu koja je godinama ruglo Zagreba
2
Foto: Pixsell/Sofascore/Canva

Objekt je godinama stajao prazan zbog pravnih zavrzlama, a Hrkać ga je 18. lipnja preuzeo s partnerom Darijem Bošnjakom preko tvrtke F&D Re Vrbani

Zlatko Hrkać, izvršni direktor i suosnivač popularne sportske aplikacije Sofascore, kupio je nedovršenu zgradu na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola. Objekt je godinama stajao prazan zbog pravnih zavrzlama, a Hrkać ga je 18. lipnja preuzeo s partnerom Darijem Bošnjakom preko tvrtke F&D Re Vrbani, piše Lider.

Plan je da u zgradi budu uredski i maloprodajni prostori, no zasad ne otkrivaju tko će biti zakupci. Hrkać naglašava da je riječ o privatnom ulaganju koje nema veze sa Sofascoreom:

Foto: Sofascore

- Primarno sam i dalje fokusiran na razvoj Sofascorea, a ovo je više rezultat dobrog partnerstva nego ulazak u nekretninski biznis.

Zagreb: Izgradnja poslovne gra?evine na križanju Zagreba?ke avenije i Hrvatskog sokola
Zagreb: Izgradnja poslovne gra?evine na križanju Zagreba?ke avenije i Hrvatskog sokola | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I drugi suosnivač Sofascorea, Ivan Bešlić, nedavno je kupio poslovnu zgradu na Selskoj cesti. Obojica poduzetnika sve više ulažu u zagrebačke nekretnine, no tvrde da im je sportska aplikacija i dalje glavni prioritet. Zgrada u Vrbanima tako bi napokon mogla dobiti novu funkciju nakon godina propadanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
Hrvatska nije priznala Palestinu
AKTUALNA TEMA

Hrvatska nije priznala Palestinu

56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025