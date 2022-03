Šef srbijanskog MUP-a: Ukoliko Kosovo uđe u NATO, to je Srbiji prijetnja ratom. Odgovorit ćemo

Prijem Kosova u NATO bio bi izravna prijetnja Srbiji oružanim sukobom. Time bi bila prekršena Rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VS UN), te povelja Sjevernoatlantskog saveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Povjesničar Hrvoje Klasić u emisiji 24sata

Reakcija je to srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina nakon što je parlament Kosova usvojio rezoluciju kojom poziva vladu na pokretanje pregovora o članstvu u NATO-u. Naime, Priština strahuje od moguće destabilizacije na sjeveru Kosova, gdje žive većinski Srbi.

Kosovo je pod zaštitom međunarodnih snaga (KFOR) od 1999. nakon završetka krvavog rata između Kosovara i srbijanskih snaga, te povlačenja srpske vojske i policije. S druge strane, službeni Beograd inzistira na poštivanju Rezolucije 1244 VS UN-a koja Srbiji priznaje teritorijalni integritet na Kosovu.

- Hoćete da od Kosova napravite članicu NATO bez da je ispunjen ijedan standard, a put za NATO je kompliciraniji nego za Europsku uniju. Ako sve to preskočite vi Kosovo samo pripremate da im date mogućnost da napadnu Srbe, da provociraju državu Srbiju do granice da ona ne može, a da ne odgovori - dodao je Vulin za srbijanske medije i dodao da po "5. članku Povelje NATO članica tog saveza mora biti zaštićena, što bi otvorilo mogućnost da se bombardira Srbija".

- Osim toga ne bi bilo drugog razloga da se Kosovo primi u NATO - zaključio je Vulin. Zbog krize u Ukrajini oglasio se i sam vladar Srbije Aleksandar Vučić, koji strahuje od sličnog scenarija za Kosovo.

- Vidjeli ste da su Albanci podnijeli zahtjev da postanu punopravna članica NATO-a. Vidjeli ste da će sljedeći korak biti isključenje Rusije iz Ujedinjenih naroda. To govorim zbog onoga što nama slijedi. Albanci sa Kosova planiraju da na osnovu člana 6 Povelje UN-a predlože izbacivanje Rusije iz UN-a. Nakon toga je u planu pritisak na Kinu da se izmijeni Rezolucija 1244 i ako se to dogodi mi više nećemo moći da se pozivamo na međunarodno pravo, pa će onda svi koji to nisu uradili priznati Kosovo - rekao je Vučić.