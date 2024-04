Šef Suverenista o Vučemilović: 'Bilo bi mi žao da bude žetončić kao Zekanović, ali to je na njoj'

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček, koji je rekao da obraz Suverenista nije na prodaju i kako ne mogu podržati većinu s HDZ-om jer bi time izdali birače,

- Na njoj je hoće li poštivati odluku Predsjedništva stranke, koja je obvezuje kao člana Predsjedništva, i držati se stranačkih principa ili će otići nekim drugim putem i na taj način sama sebe diskvalificirati. Bilo bi mi žao da postane žeton kao što je bio Hrvoje Zekanović, ali to je već na njoj, ne na nama. Bitno je sačuvati obraz - to nije na prodaju. Meni je žao ako je kolegica odlučila prodati to - kazao je Pavliček za RTL.

Pavliček je ranije rekao da će Vučemilović, ukoliko prekrši odluku Predsjedništva i podrži HDZ, izbaciti iz stranke.

- Odluka Predsjedništva bila je jasna, na jučerašnjoj sjednici nitko nije bio protiv. Kolegica Vučemilović bila je suzdržana. Stranački Statut propisuje da se svi članovi, pa tako i kolegica Vučemilović moraju pridržavati odluka stranačkih tijela. Dakle, nitko od Suverenista ne može ući u koaliciju s HDZ-om i SDSS-om. To je bilo naše obećanje biračima, mi smo na izbore izašli na jasnoj antikorupcijskoj platformi. Daljnji koraci ovise o kolegici Vučemilović - rekao je Pavliček.

Zagreb: Vesna Vučemilović o postupanju MVEP u slučaju Zambija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vučemilović je potom pojasnila svoju poziciju.

- Samo sam svima jasno rekla kako stvari stoje, mislim da jasnija nisam mogla biti. Koliko ja shvaćam, Suverenisti nisu u poslijeizbornoj koaliciji s Mostom, bili smo samo u predizbornoj. A da li se predsjednik Pavliček obvezao na još nešto, ja to ne znam. Bilo bi lijepo da to sa svima podijeli, i sa članovima stranke i s cjelokupnom javnošću - kazala je za Jutarnji.

Znači li da danas-sutra možete podržati novu HDZ-ovu većinu?

- Vidjet ćemo razvoj događaja, ja ne bih išla tako daleko. Ali hipotetski, ako Domovinski pokret uđe u novu saborsku većinu, gdje bi ostali Hrvatski suverenisti? U opoziciji sa SDP-om i s Možemo!? I s Mostom koji ima jako puno svojih problema... Neka oni sada pregovaraju i razgovaraju s kime god hoće, ali u moje ime neće. Pogotovo ne sa strankama od kojih sam se ja ogradila više puta i prije izbora. To bi tek bila izdaja birača. A te moralne ucjene, "ti si izdajnik, ti si žetončić", to neka ostave za nekog drugog. To kod mene ne prolazi. Nikome ne dozvoljavam da me zove izdajnikom i žetonom samo zato što ja kao hrvatski suverenist i kao pripadnica hrvatske desnice odbijam ići u bilo kakve kombinacije sa SDP-om i s Možemo. To je suludo. No pasaran!, da me i ljevičari razumiju - poručuje saborska zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović.