Šef turističke zajednice Zadra i ekipa 'krkali' su po New Yorku: Potrošili skoro 70 tisuća eura

Nešto manje od 70 tisuća, odnosno 68.156,46 eura, stajali su troškovi reprezentacije Zadra kao poželjne turističke destinacije u centru New Yorka. Danima se raspravljalo o konceptu samog puta i uzvanika, a na kraju je sve završilo i ostavkom Marija Paleke, direktora Turističke zajednice koji je tek kratko rekao prošli tjedan da je riječ o moralnim razlozima.

'Nije to bio promašaj'

Danas je bio rječitiji.

- Ovim putem želim iskoristiti priliku i naglasiti kako su aktivnosti na promidžbi zadarskog turističkog proizvoda i organizacija eno-gastronomskog događaja na kojem su sudjelovali brojni istaknuti američki turoperatori, agencije i turistički novinari čiji se tekstovi objavljuju u visokotiražnim novinama i utjecajnim internetskim izdanjima provedene prema svim pravilima struke i nikako ih se ne može nazvati promašajem - rekao je Paleka kojeg sad mijenja zadarski gradonačelnik Branko Dukić.

Direktor podnio ostavku

I Dukić je bio među 12 uzvanika koji su se našli na popisu u američku metropolu.

U cjeniku se tako vidi da je za smještaj izdvojeno 18.390,38 eura, avio karte su stajale nešto manje -17.367, a usluge u restoranu Delmonicos 13.277,57 eura iako su došli hrvatski kuhari Saša Began i Jakov Meštrović.

U TZ-u su naglasili kako nijedan član službene delegacije nije dobio honorar osim podmirenja putnih troškova, a turistička ostaje pri stavu da će se efekt ove događaja tek vidjeti jer su po njima datumi odlaska u Ameriku bili pomno izabrani.

- Termin održavanja u tjednu kad se održala specijalizirana radionica hrvatske, slovenske i američke partnere iz domene luksuznog turizma u New Yorku, koja je okupila gotovo 40 hrvatskih i slovenskih turističkih subjekata te više od 40 predstavnika američkih partnera, koja se organizirala u sklopu kampanje “Naturally Yours - taste, feel, Love”u organizaciji Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i Slovenske turističke organizacije. No, još običnom pretragom Intrenta ne može se naći da je itko preko bare zabilježio dolazak Zadrana koji očekuju zauzvrat veći broj Amerikanaca i to već sljedećeg ljeta.

Prema podacima analize emitivnih tržišta TZ grada Zadra u 2023. godini na području svog djelovanja bilježi ukupan udio turista iz SAD-a od 3,30% te pregledom kroz usporedne godine (2020-2023) vidljiv je porast broja turista iz SAD-a u svakoj narednoj godini. Većina Amerikanca koji u Zadar i dolaze, najčešće su ljudi koji imaju hrvatske korijene, te nekretnine u svom vlasništvu jer sam Zadar nema hotele kao ni restorane koji se uklapaju u njihove potrebe, pa tradicionalni bogati turisti su najviše vidjeni u Dubrovniku, Hvaru, te nešto manje u Istri, a tek onda dolaze drugi gradovi na red.