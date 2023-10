Došli predstaviti Zadar, pjevali u restoranu, jedan je vrijeđao novinare: Direktor dao ostavku

Ovim putem želim obavijestiti javnost kako podnosim ostavku na mjesto direktora Turističke zajednice grada Zadra, priopćio je sad već bivši direktor Mario Paleka nakon što kontroverzi vezanih uz službeno putovanje zadarskih čelnika i čelnika zadarske Turističke zajednice u New Yorku.

Kako je ranije pisao Zadarski.hr, u New York su zadarsku turističku ponudu otišli predstavljati gradonačelnik Branko Dukić i direktor zadarskog TZ-a Marijo Paleka. Ondje su bili i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, veleposlanik RH u SAD-u Pjer Šimonović te generalni konzul RH u New Yorku Nikica Kopačević.

Međutim, prema snimkama s društvenih mreža, a koje je objavila i zadarska Akcija mladih, s delegacijom je na putu bio i Mate Nižić, sin lokalnog poduzetnika Zvonimira Nižića Grofa. Lokalni mediji su se potom pitali kako se Mate Nižić našao među tom delegacijom.

Zbog toga je Nižić na svom profilu i vrijeđao lokalne novinare koji su pisali o njegovom putu u New York s čelnim ljudima grada i TZ-a.

- Ove članke po zadarskom.hr... Bravo... možete mi samo cipele čistiti - jedna je od objava.

Među snimkama koje je objavila Akcija mladih vide se i objave s prezentacijske večere te neki od članova delegacije kako pjevaju u restoranu Delmonico's u New Yorku. Paleka se prije nekoliko dana i ogradio od Nižićevih istupa te istaknuo a on nije bio službeni sudionik.

- U ciljanoj delegaciji od dvanaest članova, u kojoj su bila tri chefa koja su predstavljala Zadar u New Yorku, gospodin Mate Nižić nije bio službeni sudionik, niti je tamo boravio o trošku TZ Zadra, već je doputovao u vlastitom aranžmanu. Došao je nekoliko dana ranije u New York i ako imam dobru informaciju, ostao tamo nakon našeg odlaska, također u privatnom aranžmanu. Međutim, u fazi pripreme i organizacije izišao nam je u susret i ustupio usluge šefa svog restorana Foša u Zadru i bilo je prirodno da je došao na našu prezentaciju pošto je već bio u New Yorku. Što je g. Nižić objavljivao na društvenim mrežama, to je njegova osobna stvar i naš ured se ograđuje od toga. Takvi istupi nipošto ne predstavljaju TZ Zadar niti naš uspjeli nastup u New Yorku - rekao je Paleka za Zadarski.hr nakon što se vratio iz New Yorka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Međutim, nekoliko dana poslije podnio je ostavku na mjesto direktora Turističke zajednice.

- S obzirom na nedavne događaje koji su zasjenili promociju i gastronomsku prezentaciju grada Zadra na američkom tržištu u organizaciji TZ grada Zadra te uslijed događaja na koje se nije moglo utjecati, osjećam moralnu i profesionalnu odgovornost povući se s mjesta direktora premda odgovorno tvrdim kako je predmetna organizacija bila na visokom nivou i uspješna. Želim istaknuti kako sam ovu odgovornu funkciju prihvatio u potpunosti svjestan njezine zahtjevnosti i značaja te sam u skladu s tim nastojao i postupati. Zahvaljujem svima na ukazanoj prilici, bila mi je izuzetna čast i privilegija zastupati interese grada Zadra kroz rad i djelovanje TZ grada Zadra te zahvaljujem svim kolegama i partnerima na iznimno korektnoj petogodišnjoj suradnji - stoji u Palekinom priopćenju.

Privatno se zabavljali javnim novcem?

Oko cijelog slučaja oglasili su se i oporbeni vijećnici u Zadru, Jure Zubčić i Marko Pupić Bakrač.

- Išli su na privatnu zabavu i ja ću tražiti da se dostave i specificiraju svi troškovi jer želim dokazati da je to javni novac i da javnost ima pravo znati. U TZ-u misle da nisu plaćeni javnim novcem, ali TZ plaćamo kroz turističku članarinu i boravišnu pristojbu. Dakle, plaćaju građani i građani imaju pravo znati kako se troši javni novac - rekao je Zubčić.

'Ludi provod' u New Yorku prokomentirao je i gradski vijećnik te predsjednik Gradskog odbora SDP-a Daniel Radeta.

- Ako se već preuzima odgovornost, onda je treba preuzeti onaj tko je i najodgovorniji, a najodgovorniji za fijasko u New Yorku je gradonačelnik Branko Dukić. Branko Dukić, inače predsjednik skupštine Turističke zajednice Grada Zadra, koji je za direktora postavio svog najboljeg prijatelja, mora odgovarati za ovo sramoćenje na svjetskoj razini ostavkom na mjestu gradonačelnika - priopćio je.