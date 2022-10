Šef ukrajinskih obavještajaca tvrdi: Putin ima tri dvojnika, imali su plastične operacije

Šef ukrajinske obavještajne službe Kirilo Budanov rekao je za britanski Daily Mail da ruski predsjednik Vladimir Putin koristi dvojnike koji su bili na plastičnim operacijama.

Budanov je u intervjuu za Daily Mail kazao da je ukrajinska vlada vrlo zbunjena stalnim vojnim pogreškama Rusije tijekom invazije te da se zato mnogi pitaju donosi li Putin još uvijek ključne odluke.

- Bez obzira na to koliko je loš, Putin nije bio idiot. Ruski plan ne slijedi nikakvu logiku. Veliko je pitanje postoji li pravi Putin još uvijek - rekao je šef ukrajinskih obavještajaca.

Tvrdi da su njegovi ljudi otkrili dvojnike koji Putina zamjenjuju u posebnim prilikama.

- Konkretno znamo za tri osobe koje se stalno pojavljuju, no ne znamo koliko ih je točno. Svi su bili na plastičnim operacijama kako bi izgledali jednako. Ono što ih odaje jest visina, a to se vidi na slikama i snimkama. Također, vide se razlike u gestikulacijama, govoru tijela i ušnim resama jer one su jedinstvene za svaku osobu - tvrdi Budanov.

Budanov ne zna je li Putin nestao, zbog bolesti ili nakon borbe za vlast. Otkriva da Kremlju ponestaje projektila i vjeruje da bi, ako Ukrajina ponovno zauzme Herson, to moglo imati dramatične posljedice za ruski režim.

