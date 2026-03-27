Šef vatrogasaca: Sutra je Dan D

Jučer smo imali 550 intervencija, samo danas više od stotinu. Kako mi odrađujemo intervencije, tako dolaze nove dojave od građana. Bit će tu još puno posla za sve, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za N1.

Istaknuo je da se situacija ne smiruje. Teško mu je procijeniti gdje je u Zagrebu najteža situacija.

- Prevelik je broj intervencija da bi se nekakva statistika izvlačila. Ali, izgleda da je ovaj dio ispod Sljemena i prema zapadu - dodao je.

Zatim se osvrnuo na broj ljudi s kojima raspolaže. Radi se, kako je rekao u duplim smjenama.

- Stvarno veliku pomoć nam daju naši dobrovoljni vatrogasci Grada Zagreba i ima nas dovoljno na terenu. Danas je problem bila ta orkanska bura pa nismo dali ljudima da ih se diže 30-40 metara u zrak, što nije na kraju ni dopušteno - rekao je pa otkrio da im je sutra "Dan D", kad žele poslati veliki broj ljudi i ekipa pa će vidjeti što dalje.

Komentirao je izjavu zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman, koji je ranije danas izjavio: "Noć je bila izazovna, kolege koje rade 20 godina su me zvale i rekle da će netko poginuti".

- Bilo je par situacija prilikom uklanjanja stabala kad je počelo padati pa su bili u neposrednoj životnoj opasnosti. Na sreću, nikome se nije ništa dogodilo - rekao je pa dodao da je jučer jednom vatrogascu lakše ozlijeđena noga, ali na intervenciji kod požara.