Šef za granice: Migranti su se bacali u Savu, čak je 140% više nezakonitih prelazaka nego lani

Načelnik Uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno rekao je u četvrtak kako je hrvatska policija ove godine zabilježila 54.593 nezakonita prelaska granice, što je čak 140 posto više nego prošle godine.

'Imali smo ove godine, do jučer, 54.593 nezakonita prelaska granice, što je 140 posto više nego prošle godine. Takvi su brojevi jer raste ruta. Ako na zapadnobalkanskoj ruti poraste duplo, onda je jasno da taj 'duplo' dolazi pola nama pola Mađarskoj. Svi su tražili azil. To mnogo govori. To govori o tome da krijumčari i migranti dobro znaju sustav EU, da svojim davanjem otisaka znaju da je mala šansa da će biti vraćeni i znaju da imaju slobodu kretanja dok su u Hrvatskoj', rekao je Ničeno u emisiji 'U mreži Prvog' Hrvatskoga radija.

Ničeno ističe kako Hrvatska ukupno ima oko 6.500 graničnih policajaca, a kroz koncept desetodnevne ispomoći koja je uvedena 2016. godine, postoji mogućnost još dodatnih 2000 policijskih službenika koji se uključuju u taj rad, a to se provodi temeljem analize rizika.

Rekao je i kako je u prva četiri mjeseca ove godine najveći pritisak bio na Brodsko-posavsku županiju. 'Nakon našeg velikog angažmana, u petom mjesecu se ta ruta izmijenila i ide prema PU karlovačkoj', rekao je dodavši da svi koje zateknu zatraže azil i u tom trenutku počinje organizacija njihove registracije.

Što se tiče prelaska granice sa Slovenijom, Ničeno ističe da se policijske kontrole i dalje moraju obavljati, unatoč ulasku u Schengen.

'Zajedno sa slovenskim kolegama smo analizirali gdje osobe i na koji način najviše nezakonito prelaze granicu. Poduzeli smo 445 zajedničkih mješovitih ophodnji s kolegama iz Slovenije i pokrivali točke gdje najviše osoba nezakonito prelaze granicu. U taj postupak su uključeni punktovi gdje je policija do sada zaustavljala sukladno analizi rizika (kombi bijele boje, pretovarena vozila, čudne registracije...) i po toj analizi rizika su se i sad već izdvajali ljudi na punktovima, kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji', rekao je Ničeno.

'Velik broj migranata pokušavao je preplivavati Savu s čamcima, ali i prirodnim plutajućim stvarima, bacali su se u Savu... Imali smo i nekoliko utopljenih, imali smo i potrage za nestalim osobama. To je grozna situacija jer vi niti ga možete zaustaviti, a niti mu možete pomoći. Samo ga čekate da prepliva na drugu stranu i da ga uhvatite. Mi smo palili svjetla, letjeli letjelicama, puštali zvučnike da psi laju... Sve samo da ih odvratimo i da se ne bace u tu Savu.