Šef zagrebačke hitne: 'Ne znam kad će se linije popraviti, ali mi smo odmah uveli još 4 linije'

Premjestili smo i liječnika koji se javlja na pozive i za sada tako funkcioniramo, kaže nam ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu prof. dr. sc. Žarko Rašić

<p>Nemamo još nikakvih informacija kada će se linije popraviti no zato smo odmah organizirali četiri mobilne linije, tri su od drugog operatera, na koje primamo pozive za hitne medicinske intervencije. Premjestili smo i liječnika koji se javlja na pozive i za sada tako funkcioniramo, kaže nam ravnatelj Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu u Zagrebu <strong>prof. dr. sc. Žarko Rašić</strong>.</p><p>No na početku je bilo, dodaje, svakakvih poziva.</p><p>- Ljudi nisu odmah shvatili da se to odnosi samo na medicinske slučajeve pa su zvali zbog kvarova na kanalizaciji, vodovodu i slično i to sa svih strana Hrvatske od Dubrovnika, Hvara, Zagrebačke županije. Bilo je svega - dodaje prof. Rašić.</p><p>Podsjetimo, danas ujutro su zabilježene povremene poteškoće pri uspostavi glasovnih poziva u mobilnoj i fiksnoj mreži HT-a, zbog problema na signalnim čvorovima.</p><p>- Svi naši stručnjaci su maksimalno angažirani te u suradnji s dobavljačima radimo na otklonu poteškoća te očekujemo normalizaciju u najkraćem mogućem roku - objavio je ranije Hrvatski telekom. </p><p><strong>Sve zamjenske brojeve možete pronać</strong>i <a href="https://www.24sata.hr/news/zagrepcani-ne-mogu-dobiti-hitnu-zovite-ove-brojeve-719104" target="_blank">OVDJE</a>. </p>