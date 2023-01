Šefica Hitne: 'Hitna godišnje primi milijun i sto pedeset poziva. Dogodi se i propust'

Šest sati čekala je hitnu pomoć, no ona nije stigla. U bolnicu je 68-godišnja Ruža odvezena sanitetom, no bilo je prekasno.

U varaždinski Zavod za hitnu medicinu Ministarstvo je poslalo inspekciju. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević otkrila je za Dnevnik Nove TV tko treba snositi odgovornost.

- Ministar Butković je nakon provedenog istraživanja utvrdio da postoji osobna odgovornost djelatnika i poduzeo je mjere koje su u njegovoj ingerenciji, tako isto postupa i zdravstvo kada je nekakav problem - rekla je te podsjetila da će inspekcija utvrditi je li tu bilo propusta ili nije bilo propusta.

- Hitna godišnje primi milijun i sto pedeset poziva potrebitih građana. Na telefon 194 milijun sto i nešto tisuća, to vam znači, recimo, 3200 poziva dnevno uđe na medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu na kojoj se radi trijaža kako bi se olakšalo djelatnicima se uveo indeks prijema poziva kojeg oni trebaju poštivati. E sad, poštivaju li ga ili ne poštivaju. Dobiju edukaciju i na nekakav način to je garancija da bi se u cijeloj Hrvatskoj primala na identičan način. Ima li negdje problem sa nekim tko to na neki način ne radi ili ne poštiva protokole, to je uvijek moguće. Čujete koje su to brojevi? - rekla je Grba Bujević.

- Na milijun intervencija koje ima Hitna, uvijek je strašno kad se nešto takvo dogodi, izgubi ljudski život. Meni je to prestrašno, ali može se dogoditi da negdje netko napravi i neki propust - istaknula je te dodala da to ipak nije opravdano.

- Mi očekujemo da kada se uoči da ima odstupanja od onoga što su moderne smjernice, da se to uvaži u izmjenama i dopunama zakona i očekujemo da ćemo premostiti neke stvari koje smo uočili

- Ako su pogriješili djelatnici, oni imaju svoje komore, ako je pogriješio ravnatelj Zavoda, onda će se tražiti od župana da on pokrene svoj postupak, ako se ukaže da sam ja za nešto kriva, naravno, svatko treba snositi posljedice za svoje propuste unutar svojih djelatnosti i onoga za što je zadužen - dodala je.

