Šefica mažoretkinja: 'Šćurica su pozvali', Vatrogasci: 'Nismo.'

Nakon što su 24sata objavila da je na obilježavanju 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice Alen Šćuric, osumnjičen za 14 kaznenih djela spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta, postrojavao mažoretkinje, javila se Hrvatska vatrogasna zajednica.

Kad smo zvali Šćurica javila se njegova supruga Suzana Šćuric, nova direktorica Zagrebačkih mažoretkinja.

- Ja sam direktorica, njega su pozvali i to se vas ne tiče - rekla nam je.

Hrvatska vatrogasna zajednica poslala je zahtjev za demantij tih riječi s dodatnom informacijom da je tvrtka Zagrebačke mažoretkinje sama tražila da nastupaju, a u potpisu je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Povodom medijskih napisa vezanih uz nastup Zagrebačkih mažoretkinja na svečanom obilježavanju 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, želimo istaknuti sljedeće. Organizator svečanosti pristao je na nastup Zagrebačkih mažoretkinja kao registrirane i javno djelujuće udruge/organizacije za potrebe protokolarnog dijela programa, a na njihovo traženje, obzirom na dugu tradiciju angažiranja zagrebačkih mažoretkinja na dosadašnjim proslavama. Organizator nije sudjelovao u odabiru pojedinačnih članova, voditelja, suradnika ili drugih osoba koje eventualno sudjeluju u radu navedene organizacije. Sve osobe koje su nastupile ili sudjelovale u programu bile su u isključivoj nadležnosti organizacije koja je angažirana za predmetni nastup. Odbacujemo bilo kakve insinuacije da je organizator pozvao osobu koja nije službeni predstavnik Zagrebačkih mažoretkinja niti da je na bilo koji način sudjelovao u njegovom angažmanu. Obilježavanje 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice organizirano je s ciljem odavanja priznanja hrvatskim vatrogascima i njihovoj dugoj tradiciji služenja zajednici te smatramo neprimjerenim pokušaje povezivanja organizatora s okolnostima koje su izvan njegove nadležnosti i odgovornosti. Poštujemo rad nadležnih institucija te se ne želimo očitovati o postupcima koji su predmet istrage ili drugih službenih radnji - piše u dopisu.

Dakle, Hrvatska vatrogasna zajednica nije znala da dolazi Šćuric, niti su ga pozvali kako to tvrdi njegova supruga. Podsjetimo, Alen Šćuric je zadnje u medijima bio u ožujku prošle godine kad ga je policija kazneno prijavila za 14 slučajeva spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta bivših mažoretkinja koje su u doba uznemiravanja bile djeca. Tad je uhićen, a sutkinja Županijskog suda u Zagrebu mu nije odredila istražni zatvor, ali je posebne mjere: ne smije stupati u kontakt sa žrtvama i svjedokinjama niti im se približavati. Jedan od razloga zašto nije bilo osnove za istražni zatvor je i taj što je tad već izašao iz tvrtke Zagrebačke mažoretkinje pa nije mogao ponoviti kazneno djelo. No evidentno je da i dalje radi ili surađuje s tom tvrtkom.