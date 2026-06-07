S 14 prijava za uznemiravanje postrojava mažoretkinje. Direktorica: 'To se vas ne tiče!'

Ja sam direktorica, njega su pozvali i to se vas ne tiče, rekla nam je direktorica Zagrebačkih mažoretkinja Suzana Šćuric, supruga Alena Šćurica koji je danas u odijelu postrojavao mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice u Lisinskom. Nazvali smo njega, ali javila se ona uz rečenicu 'Ne može, neće se javiti'.

Zagreb: Alen Šćurić koordinirao je Zagrebačke mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice HVZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Alen Šćuric je zadnje u medijima bio u ožujku prošle godine kad ga je policija kazneno prijavila za 14 slučajeva spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta bivših mažoretkinja koje su u doba uznemiravanja bile djeca.

- Nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeto je Posebno izvješće s podacima zbog osnovane sumnje da je počinio ukupno 14 kaznenih djela i to 8 kaznenih djela Povreda djetetovih prava iz čl.177 st.2 Kaznenog zakona i 6 kaznenih djela Spolno uznemiravanje iz čl.156 Kaznenog zakona, na štetu 11 oštećenih maloljetnih i punoljetnih djevojaka - izvijestili su tad iz policije.

Tad je uhićen, a sutkinja Županijskog suda u Zagrebu mu nije odredila istražni zatvor, ali je posebne mjere: ne smije stupati u kontakt sa žrtvama i svjedokinjama niti im se približavati. Jedan od razloga zašto nije bilo osnove za istražni zatvor je i taj što je tad već izašao iz tvrtke Zagrebačke mažoretkinje pa nije mogao ponoviti kazneno djelo. Međutim, on ih opet postrojava. Nazvali smo ga i javila se njegova supruga Suzana.

- Ja sam bila tamo s curama - rekla je.

Na našu opasku da je na stepenicama pri postrojavanju samo Šćuric, što je uslikao fotoreporter Pixsella, a ne ona, kaže:

- Pustite čovjeka na miru, puna mi je kapa i toga i novinara. Što se to Vas tiče? Vas se to ne tiče. On se maknuo, on više nije u Mažoretkinjama. On nema veze s nikakvim kaznenim djelima - rekla je.

Zagreb: Alen Šćurić koordinirao je Zagrebačke mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice HVZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pitali smo ju i znači li to da je oslobođen svega, na što se zbunila. Kaznena djela su javni interes, pogotovo ako netko ima mjere opreza prema žrtvama i svjedokinjama, a natrag je na poslu gdje je navodno počinio kaznena djela. Kad smo ju upozorili da se Šćurica tereti za 14 kaznenih djela nad 11 maloljetnih i punoljetnih djevojaka, da mu je sud odredio mjere opreza i da je legitimno pitanje kako ne može odgovoriti na pitanje otkud Šćuric s djevojkama ako više ne radi u tvrtki, kratko je odgovorila:

- Djevojke su sigurne, to nije vaš problem.

Zagreb: Alen Šćurić koordinirao je Zagrebačke mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice HVZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ovo nije prvi put da je viđen među mažoretkinjama nakon cijelog slučaja. U svibnju prošle godine zabrinuti roditelji su upozorili organizatore državnog prvenstva u Našicama jer su posumnjali da se obukao u maskotu tigra i tako došao. Predsjednica Hrvatskog mažoret saveza Ines Mileković za RTL Direkt rekla je da je on bio na natjecanju na tribini te da nosi bradu.

- Ja sam ga vidjela na tribini, za vrijeme proglašenja je bio na tribini, sa šiltericom - rekla je Mileković te ispričala i da su joj svjedoci rekli kako sumnjaju da je on bio odjeven u maskotu tigra na natjecanju.

Šćuric pak za RTL tvrdi da nije bio na tribini, a ni na parteru, ni kao tigar ni kao gledatelj. Priznao je da je došao na proglašenje pobjednika. Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao je kako se zabrana odnosi samo na oštećenice i svjedokinje, a da ne bi prekršio zakon, čak i da je bio maskiran.

- Istraga je još u tijeku, nije podignuta nikakva optužnica - rekao je za 24sata Pavasović Visković.