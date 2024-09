Šefica u Lutriji dobila stan na lutriji i radi s nećakom, snahom, bratom i suprugom u Lutriji

Dijana Pavićević članica je uprave Hrvatske lutrije (HL) i ujedno članica HDZ-a, koja je na igri lutrije, kako smo otkrili, još dok je bila referentica, 1999. osvojila stan u Istri te je ujedno od te državne firme dobila plaćen studij, za koji je morala vratiti novac ako ga ne završi do 2023., što nije učinila. Kako sada doznajemo, ona u toj državnoj tvrtki radi s nekoliko članova svoje obitelji. Osim supruga Aleksandra Saše Pavićevića, u Hrvatskoj lutriji rade i njezin brat, potom snaha (supruga njenog sina) te njezin nećak (bratov sin). Međutim, sve je to prema pravilima HL, iz koje nam navode da je to što rade članovi njene obitelji čak i praksa te firme, u kojoj je uobičajeno da se zapošljava rodbina zaposlenika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.