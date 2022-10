Seget bruji o uhićenju Zulima: 'Iznenadilo nas je i pozitivno šokirali. Napokon pravda'

Vinko Zulim drži i dalje rekord po godinama vođenja općine iako se s tog mjesta povukao 2021. Seget je vodio 28 godina pa njegovo privođenje oko troškova jela i pića zateklo je sumještane.

- Iznenadilo nas je sve i pozitivno šokiralo – kaže nam Hrvoje Ševo predsjednik SDP-a Seget i dugogodišnji vijećnik ove općine.

- Inače, SDP Seget se jedini neprekidno 20 godina borio protiv Vinka Zulima. Svi ostali su u jednom trenutku odustali, jedan manji dio njih im se čak i pridružio smatrajući da je nemoguće da se dogodi ovo čemu danas svjedočimo, a na što je SDP Seget cijelo vrijeme upozoravao. Naravno da smo sretni i želimo Vinku Zulimu da provede što više godina u zatvoru. Pozivamo sve koji su postavljeni od Vinka Zulima na trenutne funkcije, načelnika Općine Seget i članove Općinskog vijeća iz HDZ-a Seget da podnesu ostavke. SDP Seget poziva na prijevremene izbore u Segetu i veseli se njima. I hvala novinaru Vladimiru Matijaniću, Seget ga zaboraviti neće – kaže nam Ševo.



-Postavlja se pitanje zbog čega je 2021. Zulim odluči da će mjesto načelnika prepustiti svom do tada pročelniku Ivi Soriću, iako je Zulim i dalje vladao iz sjene. Možda je i ovo privođenje paravan za nešto veće – kaže nam Ševo. Dodaje kako se po Segetu pričalo o 'tim ručkovima' no nitko to nije shvaćao toliko ozbiljno da bi dovelo do privođenja.

- Nekako su jako stoga pravila priveli na Zulima u odnosu na sve ostalo što su političari radili, a što se javno doznalo pa i procesuiralo. U Segetu ljudima je nekako uvijek bilo na pameti da tko bi se za ovakav način bavio jednim načelnikom kada je kriminal u cijeloj zemlji – dodaje Ševo. Pojasnio je i zbog čega vođenje Segeta od velikog interesa političara.



- Ovo je jedna od najbogatijih općina u našoj županiji. Imamo 4500 ljudi, a dnevno po 200.000 noćenja u sezoni. Proračun nam je preko 35 milijuna kuna. Jednom kad se ovdje dobije vlast teško ju je izgubiti. Lokalna politika je interesna politika pa kada netko ima moć dijeliti koncesije, poslove i slično i sve legalno onda je jasno zašto 2000 ljudi, koliko ih izlazi je na izbore, bira istu vlast – zaključio je Ševo.

