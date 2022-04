Seizmolog Kuk: 'Štete u BiH su zbog potresa bile manje nego u Petrinji zbog sastava tla'

Imamo skoro 100 potresa magnituda iznad 2 prema Richteru i puno onih slabijih koji se još uvijek obrađuju. Možemo reći da je u protekla 24 sata bilo nešto mirnije nego u prethodnim danima. Imamo nekoliko epicentara potresa koji su se spuštali od Metkovića pa sve do Mljeta i podmorja, komentirao je seizmolog Krešimir Kuk na N1 televiziji koliko je potresa zabilježeno na području BiH nakon petka i potresa od 6,1 magnitude po Richteru.

Rekao je da je sada uočena slabija seizmička aktivnost na jugu Hrvatske.

- Sad primjećujemo slabiju seizmičku aktivnost na našim južnim krajevima. Nakon jučerašnjeg potresa rano ujutro koji je bio najjači potres naknadne serije koji je imao magnitudu 5 i osjetio se jako na širem području, od tada možemo reći da aktivnost nije bila vrlo izražena - dodao je Kuk.

Kuk je usporedio ovaj potres s petrinjskim krajem 2020. godine.

- Po snazi i količini oslobođene energije, oni su vrlo slični, iako je ovaj potres bio nešto slabiji. On je oslobodio oko 1,4 puta manje energije od onog petrinjskog - objasnio je seizmolog.

Iako je i potres u BiH odnio žrtvu i izazvao određenu štetu, Kuk ističe da je ovaj potres izazvao manje štete nego onaj petrinjski, a glavni razlog za to jest u karakteristikama tla.

- Štetu su bile dosta manje nego na širem petrinjskom području. Uzroke tome treba najviše tražiti u lokalnom tlu - rekao je.

Osvrnuo se i na to da je prije potresa mnogima na mobitele stigla obavijest o opasnosti.

- Ovo je jedna eksperimentalna faza nečega što se temelji na masovnom odazivu mobitela kojih je puno i vrlo brzo prenose informaciju. Mobitel, ako može reagirati i detektirati trešnju, ne može odrediti je li ona od potresa, ali ako je na nekom području jači potres, onda će dakako veliki broj mobitela reagirati na tu trešnju. Onda tu informaciju današnje mreže mogu vrlo brzo prenijeti”, pojasnio je seizmolog pa nastavio:

- To je ono što je sad bilo primijećeno, da se par sekundi pa i desetak sekundi prije nailaska seizmičkih valova, informacije mobitela komunikacijskim mrežama putuju puno brže od valova potresa i to je objašnjenje zašto se to moglo dobiti par sekundi prije nailaska valova potresa odnosno trešnje.”

