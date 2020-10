Seizmolozi: Potres kod Turske 50 puta snažniji od zagrebačkog

Grčko i tursko tlo nastavilo je podhrtavati i kroz dan, a isto se očekuje sljedećih mjeseci jer su afrička i euroazijska ploča u koliziji. Hrvatska time, srećom, nije ugrožena, kažu seizmolozi

<p>Potres magnitude 7 Richtera pogodio je Egejsko more južno od grada Izmira na zapadnoj obali Turske.</p><p>Ovaj potres bio je 50-ak puta jači od potresa koji je u ožujku zatresao zagrebačko područje, kažu seizmolozi i naglašavaju kako je riječ o koliziji afričke i euroazijske ploče, no Grčka i Turska puno su bliže samoj dodirnoj točki, prenosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/seizmolog-otkriva-moze-li-potres-u-egejskom-moru-utjecati-i-na-hrvatsku---626255.html" target="_blank">dnevnik.hr</a>.</p><p>Ipak, dobra vijest za Hrvatsku jest da kretanje tih dviju ploča za nas nisu prijetanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: Priroda ne štedi, urušavale su se i nove zgrade</p><p><br/> - Vidimo da su se srušile stambene zgrade koje mi djeluju novije gradnje i to je nešto što se ne bi smjelo dogoditi u takvom potresu, ali dogodilo se i tu se bojim da bi moglo biti strašnih posljedica. Očekuju se naknadni udari koji bi mogli ići magnitudom skoro prema ovom glavnom, tako da sigurno ih čeka nemirno vrijeme - rekao je seizmolog <strong>Tomislav Fiket </strong>u Dnevniku Nove TV.</p><p>- Tamo su potresi česti, i na području Grčke i na području Turske, to je takvo područje - dodao je seizmolog i zaključio kako potres u Egejskom moru ne predstavlja potencijalnu opasnost za naše područje. </p><p>Podsjetimo, u prijepodnevnim satima potres s epicentrom udaljenim oko 17 kilometara od obale Izmira i na dubini od 16 kilometara pogodio je Egejsko more, osjetio se u većini Grčke i Turske. </p><p>Iz turske vlade poručili su kako je u potresu prema posljednjim podacima ozlijeđeno 522 ljudi, a u Grčkoj i Turskoj poginulo je 14 ljudi. Zabilježili su čak 114 naknadnih potresa nakon udara od 7 Richtera. Vlasti nastavljaju pretraživati 17 oštećenih zgrada, a četiri od njih su potpuno urušene.</p>