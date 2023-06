Šeks: 'Milanović poziva na kaos i anarhiju te neposluh Ustavu'

HDZ se putem objave na svojem službenom profilu još jednom obrušio na predsjednika Zorana Milanovića. Navode kako je on ispod razine komunističkog vodstva koje je 1989. godine čestitalo Božić.

- Čestitam još jednom svima Dan državnosti. Ni na blagdan, međutim, nije se moglo proći bez Milanovićeva zlostavljanja, bez konflikata koje uvijek inicira kako bio rušio sve što može pridonijeti zajedništvu hrvatskog naroda. I to je ono jedino u čemu je dosljedan. On je zacijelo jedini predsjednik koji pljuje po Danu državnosti vlastite države te ga odbija čestitati sugrađanima. On je ispod razine komunističkog vodstva koje je 1989. - iako u Boga nije vjerovalo - čestitalo Božić građanima. I što znači Milanovićeva izjava da nisu svi u Saboru glasovali za 30. svibnja? Pa nisu svi glasovali ni za odluku o neovisnosti. Zar ćemo po njegovoj „logici“ i to dovoditi u pitanje? - kaže Mario Kapulica, predsjednik zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman.

Foto: HDZ

Vladimir Šeks optužio ga je da svojim izjavama potiče na anarhiju.

- Predsjednik RH prilikom preuzimanja dužnosti daje pred predsjednikom Ustavnog suda svečanu prisegu da će se držati Ustava i zakona. A što Milanović radi? Poziva na neposluh prema zakonima i Ustavu, on zakon kojim je Hrvatski sabor proglasio 30. svibnja Danom državnosti naziva „bezvrijednim“!?! Kako ne priznaje ovaj zakon, uskoro bi mogao ustvrditi da ne priznaje ni Zakon o vodama, Kazneni zakon, Izborni zakon... te pozvati građane da to isto čine. To je poziv na anarhiju i kaos - poručio je Vladimir Šeks, predsjednik Nacionalnog odbora ZUFT-a.