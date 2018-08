'Seks nam je trajao samo dvije minute. Bilo je brzo i dosadno'

Otkad je u javnost izašla njezina seks afera sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, porno glumica Stormy Daniels sebe naziva bjeguncem.

- Događalo mi se da mi ljudi ubacuju poruke ispred vrata i da u tijeku noći moram mijenjati hotele - kazala je Daniels u intervjuu za novo izdanje magazina Vogue.

Ova porno glumica prije nekoliko mjeseci uzburkala je javnost kad je u jednoj emisiji progovorila o svojoj seks aferi s Trumpom, a sad je otkrila nove detalje

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Nisam uspjela uživati u niti jednom obroku otkad se sve to dogodilo - rekla je Daniels koja sada ima problema i sa sedmogodišnjom kćerkicom.

Naime, nakon što je jedan muškarac pokušao fotografirati njezinu kći, ona ju je ispisala i škole i zaposlila mentora. Ističe, kako je rijetko viđa.

