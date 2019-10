Seks skandal: Iscurile snimke političara s jahte na Jadranu

U medije su procurile pornografske fotografije i snimke mađarskog gradonačelnika Zsolta Borkaija. Gradonačelnik Gyõra iz Orbanove stranke Fidesz na eksplicitnim se snimkama i fotografijama seksa s navodnim prostitutkama na jahti.

Prema pisanju mađarskih medija i blogova, jahta se navodno nalazi u Jadranskom moru.

Novinar Balazs Cseko na Twitteru tvrdi kako su slike objavljene devet dana prije izbora u Mađarskoj, a na njima se nalazi Borkai u društvu nekoliko prostitutki na brodu blizu Dubrovnika.

Kako piše Cseko, Borkai je bio predsjednik mađarskog Olimpijskog odbora od 2010. do 2017., ali je izgubio Orbanovo povjerenje prije dvije godine.

9 days until #Hungary'an local elections - Pics of Győr mayor Zsolt Borkai released online in the company of several prostitutes on a boat close to Dubrovnik. Borkai was the President of the Hungarian Olympic Committee (2010-2017) but lost PM Orbán's trust two years ago. pic.twitter.com/fXbOR977ZS