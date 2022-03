Selak: Ministar je nesposoban i nekompetentan. Šest tona ti padne u grad i to nije prijetnja?!

Legendarni vojni pilot i brigadir Hrvatske vojske Ivan Selak (62) u studiju RTL-a Danas komentirao je posljednje informacije u istrazi oko pada bespilotne letjelice u Zagrebu prije gotovo dva tjedna.

Podsjetimo, Državno odvjetništvo priopćilo je kako je u sovjetskom dronu bila bomba i upaljač, no izvori 24sata pozivaju se na vještačenje u kojem nisu pronašli trag eksploziva.

Kakva je bomba bez eksploziva?

- Neka nevidljiva. Prvo je ne vidite pa je ne čujete pa ne znate za nju pa nema eksploziva. Takvu je bombu, o kojoj govori ministar obrane, imala bivša vojska. To je FAB 100, ima 17 kilograma, mi smo je koristili. Među pilotima se inače zvala "mala krmača". Napravi čuda na zemlji. Dakle, nijedan prozor na studentskom domu Stjepan Radić ne bi ostao čitav. Svi koji su šetali u blizini, nažalost, bili bi mrtvi, a letjelica koja je skupa s njom pala bi završila otprilike u Staroj Savi, obližnjoj pizzeriji.

Premijer govori da je to bila špijunska letjelica s koje je skinuta špijunska oprema da bi bila stavljena bomba. Zašto bi to netko radio sa špijunskom letjelicom ako prema neslužbenim informacijama iz centra za vještačenje nije imala eksploziv?

- Vi to možete napraviti. Začuđen sam da ona nije imala eksploziv. Siguran sam da će ovi iz Ivana Vučetića pronaći fragmente eksploziva jer ta bomba sadrži i eksploziv i upaljač, veći broj upaljača. Dakle, imate upaljače ne samo za aktivaciju, nego i piropatrone, poklopac s padobrana, upaljače koji aktiviraju uništenje unutrašnjosti bombe. Imate upaljače koji aktiviraju retrorakete. Dakle, ima upaljača, ima eksploziva.

Je li tu bila tolika količina eksploziva? Vojna policija kaže da je tu bila bomba od 120 kilograma s 43 kilograma eksploziva.

- Meni je potpuno nebitno je li bilo eksploziva, je li bila bomba, to je zamagljivanje situacije od prave stvari. A prava stvar u ovome je nesposobnost NATO-a da u dubini svog teritorija zaštiti članicu NATO-a i pad objekta koji je velik kao avion usred glavnog grada jedne zemlje. To je pod brojem jedan - govorio je Selak u dahu i nastavio:

- Pod brojem dva je nesposobnost, nekompetentnost i neznanje ministra koji izjavljuje da ovo ne predstavlja opasnost za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Pa dobro, kad ti šest tona nečega padne u centar tvog grada, nema veze je li naoružano ili nije, bez ikakvog povoda, to nije prijetnja?! Pa dobro, tko je tu normalan?

Glavni tajnik NATO-a kaže da je bomba bila nenaoružana is smiruje situaciju.

- Nije to palo Stoltenbergu onako, iz glave. Vjerojatno mu je netko iz NATO-a tko zna o kakvoj se letjelici radi rekao: "Gledaj, to ti je špijunska letjelica, ona nije naoružana". Naravno, vi možete sad dokazati što god hoćete s ljudima koji se bave tim istraživanjem.

Da se eksplozija, kako je rekao premijer, dogodila ispod zemlje, bi li to bio krater tri metra širine i metar dubine?

- Meni je ovaj krater apsolutno smiješan. Ovaj krater koji je nastao, vrlo jednostavno se izračuna. Kinetička energija je jednako mc na kvadrat i polovina. Izračunaj: šest tona, to je masa puta njena brzina i polovina. Izračunaj i vidjet ćeš da je to krater koji odgovara toj letjelici. Da je bila dodatna eksplozija... Naravno da se vidio bljesak, prije izvlačenja piropatrone odrade i vidi se bljesak. To je eksplozija koja odbacuje poklopce padobrana za pad letjelice s padobranom. S obzirom na to da se radi o nekontroliranom padu, u nekontroliranom padu ona pada velikom brzinom, izvlači se padobran, gurtne ne mogu izdržati, pucaju i padobrani nestaju.

Tko bi trebao imati završnu riječ u istrazi?

- Kod nas je problem što ljudi rade tuđi posao. Dakle, tamo izlazi vojna policija i daje svoje komentare o tome je li naoružana ili nije. Daje podatke o njuhu, nanjušili smo nekakvu eksploziju. To nije posao vojne policije, nego stručnjaka. Vojna policija trebala je doći, zaštititi perimetar, prikupljati podatke i šutjeti. Pretpostavljam da su stručnjaci bili na terenu, ali zrakoplovni stručnjaci, inženjeri za eksplozive oni dežuraju u zrakoplovnoj bazi. Imaju kompetencije, ali im dajete posao koji ne treba raditi. Valjda treba dežurati vojna policija, a ne onime što se ne treba baviti. Pa nemojmo raditi gluposti.

Je li trebalo maknuti javnost iz svega toga i skriti mjesto pada?

- Apsolutno. Dakle, vojna policija je tu za to, a ne za otkrivanje je li bila bomba ili ne. Nego da okruži perimetar oko nečega što je palo i ne dopusti nikakve štosove s naslikavanjem.

Je li i državni vrh trebao šutjeti do završetna istrage?

- Tako je to trebalo biti, tako je to trebalo komunicirati. Šutjeti, a pustiti stručnjacima da se prepucavaju što je ili nije bilo - zaključio je Ivan Selak.

