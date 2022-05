Selak odgovorio Banožiću na izjave o raketiranju Vinkovaca: 'Znam da ću biti napadnut...'

Ivan Selak, umirovljeni brigadir, govorio je u N1 Newsroomu što misli o tome što nije pozvan na otkrivanje eksponata vojnog zrakoplova MiG-21 kojim je HRZ odao počast pukovniku Ivici Ivandiću, ali i o ministru Banožiću.

- Toliko toga zločestog sam čuo od ministra da ne znam kako da počnem. Ja sam taj koji vrijeđa hrvatsku vojsku? Ne mogu vjerovati da to netko može izreći. Kada vam netko govori istinu, je li to vrijeđanje? Ministar je izrekao tijekom svog mandata toliko neistina da on smatra da je vrijeđanje ako mu se ukaže na iznošenje neistina. Je li neistina da avion MIG-21 ne može letjeti noću? Kakva je to istina koju je izrekao ministar kada je govorio o dronu? Ljudi, lagali ste. Ako ne znate, reći ću vam ime i prezime čovjeka koji će vam reći točno što je bilo tamo, a bio je s vama. Kakav je to ministar koji kaže da pad letjelice nije opasnost za Hrvatsku, a onda je to teško kazneno djelo?- rekao je Selak.

Osvrnuo se na svoje sudjelovanje u remontu koje je Banožić također te dodao da je on bio probni pilot za remontirane avione.

- 341 put sam stavio svoju guzicu u te remontirane avione. Što sam napravio? Osigurao sam vojsci i zrakoplovstvu, koje ja vrijeđam, sredstva za rad. Do danas zaštitu neba obavljaju ti remontirani MIG-ovi. A što ste vi napravili?- kazao je pa naveo primjer pada zrakoplova za kojeg je rečeno da je bio u Ukrajini na remontu, a za kojeg on tvrdi da nikada nije bio.

- Lagali ste o padu zrakoplova 121 koji je pao u Velikoj Gorici, samo zato da biste ubrzali proces nabave Baraka, a odmah nakon toga je gospođa s Pantovčaka izletjela i proglasila tadašnjeg ministra obrane Kotromanovića da je to akt veleizdaje. Nije kriva ona, nego oni koji su je lagali. Sram vas može biti jer ste lagali hrvatski narod i vrhovnu zapovjednicu- rekao je Selak.

Demantirao je optužbe da je ikada letio iznad Vinkovaca, ali je izrazio i žaljenje jer bi u tom slučaju, kako kaže, gađao Dunav.

- Dragi ministre, vjerujte mi, iskreno mi je žao što ste kao dijete pretrpjeli tu tešku traumu, što vam je gađana kuća. Vjerujte iskreno mi je žao i što je gađan samostan i pogođen. Iskreno mi je žao što ja nisam sudjelovao u tom napadu, jer da jesam, vaša kuća ne bi bila pogođena, niti samostan. Bila bi pogođena rijeka Dunav. Iskreno mi je žao što na tu zadaću, sada ću reći nešto za što znam da ću biti napadnut, nije išao čak i od srpskih pilota koji nisu željeli djelovati po Hrvatskoj nego su namjerno promašivali. Iskreno mi je žao što je vašu kuću gađao srpski pilot na kakve se ja gnušam. Ne znam hoćete li to shvatiti ministre, vjerujem da hrvatski branitelji hoće- kazao je Selak.

Potom se osvrnuo i na riječi tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana.

- Imali smo predsjednika Tuđmana koji je bio i general JNA. Predsjednik je bio toliko lucidan da je u jednom razgovoru početkom rata na upit generala što s hrvatskim pilotima rekao – neka paze što rade. Više nikad ova država neće biti napadnuta na način kako je to bilo, da čak i pojedinci u neprijateljskoj vojsci ne žele pogoditi svoj cilj. To se više nikada neće dogoditi. Imam sreću što sam iz toga rata izašao čistog obraza i ne dijelim ljude. Među svojim kolegama Srbima imam prijatelje kojima bi dao bubreg, a među nekim svojim hrvatskih kolegama imam takvih da im ne bi dao vode u pustinji- rekao je Selak.

Podsjetimo, na novinarsko pitanje zašto na svečanost nije bio pozvan i Selak, ministar obrane Mario Banožić je danas odgovorio protupitanjem: “Da pozovem čovjeka koji vrijeđa mene i vojsku?”

Banožić je danas iz Divulja poručio da je Selak u posljednjih godinu dana već u par navrata izlazio u javnost komunicirajući na neprimjeren način.

