Selak Raspudić o umjetnoj inteligenciji: 'Šaljem rezoluciju u Sabor. Stvar je ozbiljna...'

- Marija Selak Raspudić hrvatska je političarka i saborska zastupnica. Rođena je 1979. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U politiku je ušla 2019. godine kao nezavisna kandidatkinja na listi stranke Most nezavisnih lista za Europski parlament, ali nije uspjela osvojiti mandat. U srpnju 2020. godine pridružila se stranci Domovinski pokret te je na parlamentarnim izborima iste godine izabrana za saborsku zastupnicu - piše tako Char GPT.

Marija Selak Raspudić za RTL Direkt je komentirala što je od toga krivo.

- Uzvratit ću još gorom mjerom i reći da zato umjetnu inteligenciju treba regulirati. Puno toga je krivo. Ali lako ćemo za pojedinačne informacije o meni, mi se trebamo brinuti o tome što ćemo s informacijama o mnogo bitnijim informacijama koje, kao lažna vijest i nova istina, postaje široko dostupna mnogima kroz novu tehnologiju koju nekritički koriste - rekla je te dodala "gotovo sve je krivo naveo, čak me i postarao".

Odgovorila je i na upit što je najviše brine po pitanju AI.

- Prvenstveno kako će se primjenjivati kod ranjivih društvenih skupina, kod djece jer su ona najnezaštićenija, kod starijih koji se inače najviše iskorištava u društvu i nagoni na različite prevare. Brine me što će biti u politici. Već se sad govori o američkim izborima, koji neće biti normalni, a i prošli su uvjetovani kroz različite društvene mreže. Što ćemo s deep fakeom, to je proizvodnja video sadržaja koji imitira osobu koja to nije. Ali i gore od toga. Što će biti sa stvarnim zločinima, koji će se relativizirati s obzirom na to da nema velike razlike između tih videa, da to nije autentičan dokaz. Mnoge će se stvari dovesti u pitanje. A brine me i što ulažemo u neke oblike umjetne inteligencije, čak dajemo državni novac, primjerice za razvoj autonomnih vozila, a da nismo zauzeli zakonski ili regulatorno niti jedan stav o umjetnoj inteligenciji. Za nas to ne postoji - tvrdi.

- Doktorirala sam na temi čovjeka i tehnike i druga knjiga koju sam pisala na Oxfordu tiče se upravo virtualnih moralnih agenata i svega onoga do čega bi mogla dovesti virtualizacija naše stvarnosti primjenom umjetne inteligencije. Sama rezolucija koju ću predložiti kao prvi konkretan dokument Saboru ovaj tjedan i za koju se nadam da će doći uskoro na dnevni red, to nije samo moje djelo nego plod rada mnogih stručnjaka koji su sudjelovali u njezinom nastajanju i dali povratno recenzije na sam sadržaj - kazala je.

Napisala je svoju rezoluciju, a otkrila je i što je napisala u njoj.

- Traži se da se umjetna inteligencija podvrgne standardima koji su prisutni u EU, da bude pravno sigurna, da koristi određene etičke smjernice koje smo usvojili i da bude pouzdana. Traži se da se sustav, prije svega RH pripremi na mogući gubitak radnih mjesta, na prekvalifikaciju i dodatno obrazovanje onih koji će biti zahvaćeni time što će AI preuzimati njihove poslove. Traži se od Vlade RH da konačno donese strategiju razvoja umjetne inteligencije u Hrvatskoj - dodaje.

- Strategijom i rezolucijom se štite ranjive društvene skupine. Ako nemamo regulaciju i načela kojima podvrgavamo umjetnu inteligenciju, ne da samo gubimo utrku sa svijetom, a gubi je već i Europa s bogatijim zemljama koje su i 10 puta više uložile u umjetnu inteligenciju (recimo Amerika), nego nemamo i ni odgovornosti. Bez nje, u procesima ratovanja i svakodnevnom životu nema onoga koji će biti kažnjen kada vam umjetna inteligencija učini štetu. Ona je već sad potpuno prisutna u našem životu od banalnih zadataka, kao što je selektiranje mailova gdje vam neki odlaze u smeće do mnogo ozbiljnijih stvari u medicini. Da bismo imali odgovornu zajednicu u kojoj će se moći netko isprocesuirati kada dođe do štete, moj zadatak je da u skladu s aktualnim stanjem tražim regulaciju, sama predložim dokumente na temelju kojih će se to učiniti. A onda, u idućem koraku, učinit ću i konkretne strategije da bi se to primijenilo u praksi. Doista u Hrvatskom saboru kao da smo zaspali u prošlom stoljeću. A problemi gore i bave se time cijela zajednica, društvena i ostatak svijeta. Želim da se to promijeni - smatra.

U Saboru je komentirala Chat GPT po pitanju političke ideologije.

- Nisam rekla da je ljevičarski Chat GPT, nego sam rekla da mu je Tito sumnjiv, a Tuđman drag, a to možete zaključiti po razini pjesama koje je htio ili nije htio pisati. A to je na razini kurioziteta. Ali načelna politika je li on lijevo ili desno orijentiran, je predmet rasprave u svim svjetskim medijima zato što ljudi predviđaju što je bitno, a to je da alati umjetne inteligencije nisu neutralni nego su pristrani kao što su pristrani ljudi koji ju kreiraju. To je samo po sebi u redu, ali je problem što se predstavljaju neutralni. Ako Bing upitate koja je razlika između njega i Googlea, on će reći zato što je Bing bolji. I tako svi funkcioniraju, Ato je posebno opasno u političkoj sferi. Nakon slučaja Cambridge analitike svi bismo trebali imati oči otvorene s obzirom na to što se događa i kako se manipulira u virtualnoj stvarnosti s obzirom na moguće ishode, ne samo svjetskih nego i naših političkih izbora - zaključila je.

