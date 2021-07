Ministar zdravstva Vili Beroš u Saboru je zastupnicima predstavio šestomjesečno izvješće o provedbi mjera protiv suzbijanja epidemije korona virusa. Podsjetio je na reorganizaciju medicinskog osoblja, nabavku opreme, ali i cjepiva.

- Zaključno s 31. srpnja naručeno je i rezervirano 8,8 milijuna doza cjepiva, do kraja 2023. oko 10 milijuna. Do sad nam je stiglo preko dva milijuna doza. Među nuspojavama nema zabilježenih smrtnih ishoda nakon cijepljenja. 20. svibnja cijepili smo preko 57.000 ljudi i pokazali da smo spremni za taj pothvat - rekao je Beroš istaknuvši Rovinj kao rekorder koji je procijepio 80 posto svog stanovništva.

U zdravstvenom sustavu prvom dozom cijepljeno je 81,2 posto djelatnika, a drugom dozom njih 81,9 posto.

Na današnji dan, dodao je, ukupno je izdano 438.950 potvrda - temeljem cijepljenja njih 400.042, temeljem preboljenja 32.955 te temeljem testiranja 5953.

Istaknuo je i troškove HZZO-a u ovih pola godine: za testiranje u iznosu od 927,7 milijuna kuna, za liječenje 931,2 milijuna kuna, za nabavku cjepiva protiv Covida u iznosu 132,2 milijuna kuna, a za rezervaciju cjepiva 280 milijuna kuna, za naknade bolovanja zbog izolacije i samoizolacije u iznosu 83 milijuna kuna. Od početka epidemije za naknade je otišlo 184 milijuna kuna. Na nabavku lijeka Remdesivir i terapiju kisikom potrošeno je 41,6 milijuna kuna, a za posebne nagrade djelatnicima 55,7 milijuna kuna.

- Pravodobno smo donosili rješenja na dobrobit funkcionalnosti i unaprjeđenje svih sustava RH s ciljem zaštite života nacije - istaknuo je ministar.

'Ako kompariramo činjenicu da je na naših 44 građana koji su imali bolest, umro jedan, zar to nije dovoljan razlog da nešto napravimo?'

Zastupnici su ga potom "izrešetali" pitanjima. Suverenist Marijan Pavliček upitao ga je da li on ne vidi da je razlog niske procijepljenosti u Hrvatskoj upravo nepovjerenje prema Stožeru zbog niza političkih, a ne epidemiološki opravdanih odluka. Podsjetio ga je na kontradiktorne odluke koje je Stožer cijelo ovo vrijeme donosio i sam ih se nije pridržavao.

- Građani ne moraju nužno vjerovati Stožeru jer nije Stožer taj koji kreira određene informacije. Stožer ih formira na znanstvenim i stručnim utemeljenjima i upućuje ih našim građanima. Ako kompariramo činjenicu da je na naših 44 građana koji su imali bolest, umro jedan, zar to nije dovoljan razlog da nešto napravimo? Cijepljenje je najjednostavniji, najbrži i najsigurniji put izlaska iz ove krize - rekao je Beroš dodavši kako cijelo vrijeme građanima komuniciraju istinite, vjerodostojne i znanstvene informacije.

Mostova Ružica Vukovac upitala ga je o brzim antigenskim testovima i zašto se inzistira na PCR testovima.

- RH ima stav da su antigenski testovi upotrebljivi, no u ovom trenutku na razini Europske komisije to nije ujednačeno i nije postignut takav zajednički stav. Mi smo i ovih dana razgovarali o tome i ponovno ćemo uputiti pismo Komisiji da uvrsti brze testove kao vrlo relevantne - istaknuo je dodavši kako treba biti iskren i reći da njegova preciznost ipak jest malo ograničena te da PCR jest zlatni standard.

Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović pitala ga je koji je stav Vlade o obaveznom cijepljenju, posebno nakon najave uvjetovanja dobivanja potpora za cijepljene radnike. Beroš je istaknuo kako Vlada time ne spušta odgovornost za nisku procijepljenost na druge.

- Vlada ovime ne želi prebaciti svoju odgovornost na drugog nego da potakne sve i učini razliku između odgovornih i neodgovornih - rekao je dodavši kako oni necijepljeni doprinose širenju mogućeg četvrtog vala, otpuštanjima radnika, gospodarskoj krizi...

'Represija izaziva inat i rezultirat će manjim odazivom ljudi na cijepljenje'

Zastupnica Centra Marijana Puljak naglasila je kako je odgovornost za procijepljenost isključivo na Vladi, a da građani Stožeru i Vladi naprosto ne vjeruju što god oni rekli o cijepljenju. Represija izaziva inat, dodala je, koji će rezultirati još manjim odazivom ljudi na cijepljenje.

- Apsolutno niste u pravu kad kažete da je Vlada preuzela put represije. Upravo suprotno. Cijelo vrijeme naglašavamo potrebu edukacije i informiranosti građana. Represija nikako. Ovo je jedna radna verzija jedne ideje, koja će vjerojatno zaživjeti, samo s idejom da nas što više potakne na cijepljenje - poručio je ministar naglasivši kako je zadatak i odgovornost Vlade nabaviti cjepiva, što je i napravila.

- Više nego dovoljno cjepiva je nabavljeno, omogućili smo da zdravstveni sustav cijepi ljude. Ja ne bježim od odgovornosti, ali i vaša odgovornost je tu, ako i svakog pojedinog građanina - poručio je.

'Postoje preliminarni podaci da će imunitet nakon cijepljenja biti doživotan, što nije nakon samog preboljenja'

Mostov Marin Miletić upitao ga je zašto tjeraju one koji su preboljeli Covid na cijepljenje te hoće li naložiti cijepljenje djece.

- Preboljenje se smatra aktivnom imunizacijom i ekvivalent je prvoj dozi. No, nakon preboljenja titar antitijela nakon nekog vremena pada i upravo zato je potrebno dodatno se cijepiti. Ono što je sada pitanje, koliko će trajati imunitet nakon drugog cijepljenje. Postoje preliminarni podaci da će on biti doživotan, što nije nakon samog preboljenja - rekao je Beroš.

Što se tiče cijepljenja djece, istaknuo je kako to nije politička odluka nego isključivo utemeljena na struci.

- I vidjet ćemo na jesen kakva će situacija biti - rekao je.

'U Hrvatskoj je najzarazniji administrativni soj Covida'

Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić istaknula je kako u Hrvatskoj postoji "administrativni Covid."

- To vam je soj koji je zarazniji u Hrvatskoj nego delta soj ili bilo koji drugi koji nam prijeti i najveće su šanse da ga dobijete. To vam je ono kad imate sve fizičke posljedice Covida, ali vas sustav, eto, kao takve nije prepoznao i vrlo lako će vam se to dogoditi i onda nećete moći ni do Covid potvrde i svih ostalih prava koja vam pripadaju - ako ste se testirali antigenskim testom. Ako su vas zaboravili unijeti, ako ste ostali doma u samoizolaciji imat ćete administrativni Covid - poručila je pa ga upitala do kad će građani plaćati propuste Stožera, ali i obzirom na najavu donaciju 310.000 doza koliko uopće imamo viška cjepiva, kakve su nam mogućnosti njegova skladištenja i tko će odgovarati za krive procjene u njegovoj nabavi.

- Ovi elementi koje ste naveli, dijelom i stoje doista. Neki pacijenti nisu upisani, neki liječnici obiteljske medicine nisu bili ažurni i ima problema u izdavanju Covid potvrda, ali svakodnevno ih ispravljamo. Ministarstvo je jako davno poslalo dopis svima kako se treba postupati, da se svi oni koji su pozitivni trebaju upisati u centralni registar, ima tih elemenata, ali su to manje disfunkcionalnosti - rekao je i ispričao se svima koji su imali probleme zbog neažurne aktivnosti pojedinog liječnika ili cjepitelja.