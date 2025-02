Selak Raspudić: 'Uskoro ćemo imati pola milijuna stranih radnika. Stvarat će se geta!'

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić gostovala je na N1 televiziji. Zastupnica je govorila o demografskim mjerama, uvozu radne snage, umjetnoj inteligenciji, bojkotu trgovina te tankoj većini u saboru koju drži Josip Dabro.

Selak Raspudiće rekla je da se trenutačno u Hrvatskoj događa pregrijavanje ekonomije i da je uvoz stranih radnika nekontroliran.

- Imamo potpuno nekontroliran uvoz radne snage koji se događa stihijski, radna snaga često nije kvalificirana i najčešće se odnosi na ove niže plaćene poslove, pri čemu najviše ugrožava onu radnu snagu koja je u Hrvatskoj i prije bila ranjiva s najmanjim plaćama u uslužnim djelatnostima - rekla je zastupnica i dodala da se moraju zaštiti domaći radnici koji su ostali u Hrvatskoj.

Rekla je da se dio strane radne snage nije prilagodio na život u Hrvatskoj.

- Nisu se klimatizirali na našu zajednicu niti sudjeluju u društvenim procesima, ali za koju godinu i to će se mijenjati. Stvarat će se geta na periferiji, nastojat će ovdje dovesti i svoje obitelji, a to su procesi za koje nismo pripremljeni - uvjerena je Selak Raspudić i upozorila na takve slučajeve u stranim zemljama.

Saborska zastupnica prokomentirala je i napade na strane radnike. Tvrdi da je to posljedica štetnih politika i da su one dovele do takvih reakcija građana.

- Uskoro ćemo imati pola milijuna stranih radnika, a za koje nemamo nikakav plan. Ne znamo kako su kvalificirani, jesu li ovdje privremeno ili trajno, dok istodobno naše stanovništvo odlazi. Mi nismo Njemačka koja nije imala dovoljno svoje radne snage pa je dovela radnu snagu izvana, ali ne samo nižu nego i visokokvalificiranu. Mi govorimo o zemlji koja je zamjenjivala stanovništvo zbog štetnih politika. Naši su odlazili, a drugi su dolazili - rekla je Selak Raspudić i dodala da se trebalo zadržati domicilno stanovništvo.

- Sada se to ne može povratiti, ali mogu se vratiti kvote, kontrolirati uvoz radne snage i vidjeti što su realne tržišne potrebe, a što izmišljene potrebe zbog nečijeg ekstraprofita - rekla je zastupnica.

Na pitanje očekuje li da će se dogoditi rekonstrukcija vlade, ali tako da premijer Andrej Plenković neke ministre kojih se želi riješiti pošalje na lokalne izbore kao kandidate, Selak Raspudić rekla je da ne očekuje nikakvo osvježenje.

- Ova vlada se često osvježava, ali ne voljom premijera, nego zbog različitih afera, pa nismo primijetili nikakve pomake u djelovanju. U tom smislu osvježenja dolaze prečesto - rekla je zastupnica.

Komentirala je i aktualnog Dabru.

- Ako nije dio Vlade, to ne znači da Dabro nije dio ove vlasti. Napravili su jednu suptilnu tehničku izmjenu gdje on podržava ovu vlast, ali ne više iz Vlade nego iz Sabora. To je jedina promjena na koju s potrošilo puno vremena i energije. Zapravo se nije promijenilo išta. On je i dalje uz ovu vlast kao njen dobrodošao član. DP se morao odreći Dabre, a ne još od sebe praviti žrtvu - rekla je.

Osvrnula se i na sveprisutnu umjetnu inteligenciju koja na velika vrata ulazi u sve pore društva.

- Politika se nikada nije fokusirala na to da poput Estonije postanemo progresivni u digitalnom smislu. Ništa nije učinila ni u drugom smjeru da snažno zaštiti stanovništvo i od štetnih utjecaja toga - rekla je Selak Raspudić i dodala da se u Hrvatskoj malo zna o umjetnoj inteligenciji.

Podržala je bojkot trgovina, ali smatra da se sam bojkot zakomplicirao.

- Počelo se s jednom i jednostavnom porukom da se petkom bojkotira sve, da bi se onda krenulo s bojkotom tri trgovačka lanca i tri proizvoda. Imam osjećaj kao da je netko to napravio namjerno tako da to više nitko ne može razumjeti i pratiti. To onda demotivira građane - zaključila je Selak Raspudić.