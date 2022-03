Selak za 24sata o preletima: 'Sad se junačite? Pa zbog NATO sramote zavukao bih se u rupu'

Umirovljeni vojni pilot, Ivan Selak gostovao je u emisiji 24sata u kojoj je komentirao vojne vježbe iznad nekoliko gradova u Hrvatskoj.

- Bit ću iskren. Ovo letenje možemo gledati dvojako. Da nije bilo ovoga što se dogodilo prije par dana, ja bih bio jako sretan i zadovoljan i rekao bih da smo "kukurikali" na nebu iznad Hrvatske. Međutim, zbog svega što se dogodilo, mi smo iznad Hrvatske "kokodakali". Ovo je bilo bildanje mišića, a zapravo si izgubio borbu. Letjelica je prošla 900 km iznad NATO teritorija, izvan kontrola NATO snaga. To je sramota NATO-a, sramota Rumunjske, Mađarske i Hrvatske. Ovo je bilo najobičnije bildanje mišića i ja ne vidim to kao posebno simpatičan događaj - rekao je.

Na pitanje trebaju li te vježbe smiriti ili uznemiriti građane, Selak je poručio da postoje ljudi koji su toga plaše.

- Za moj doživljaj su preletjeli previsoko, bio bih sretan da su se spustili na 20 metara, ali ja nisam relevantan, ja sam pilot. Ja to volim, a građani neka odgovore što oni to misle - objasnio je.

Objasnio je i kakve su to vježbe.

- To je uobičajeno, uobičajene vježbe komunikacije, leta na određenoj visini. Međutim, ta je vježba i prije planirana i čujem da se zove "Plemeniti štit". No to nije štit, niti je plemenit - rekao je i poručio kako su imali priliku taj "štit" pokazati prije par dana.

- Sad se junačimo nakon što nam je opaljen šamar. Ta vježba je za mene propala vježba - rekao je.

- Ako nisi uspio zaštititi zemlju članicu NATO-a, trebali bi se zavući u mišju rupu. Jednako kao što su se Amerikanci zavukli u mišju rupu kada su se avioni zabili u nebodere i Pentagon - rekao je i dodao kako su nakon toga uslijedile brojne smjene.

- Osim bildanja mišića, trošenja goriva i 'selfieja' iznad Kornata, to nema sad nikakav smisao - poručio je.

'Ako se želiš štititi, pitaj Izrael'

- NATO je imao priliku peglati u Mađarskoj i u Rumunjskoj - dodao je. Tvrdi kako se boji da NATO nije shvatio ništa.

- Ako se želiš štititi, pitaj Izrael. Oni imaju najviše iskustva i zanimljivo, nisu u NATO-u. A znate zašto? Zato što puno babica znači kilavo dijete. Čuvaj se sam pa će te i NATO čuvati - objasnio je.

Za nosača aviona Charles de Gaulle, Selak je rekao kako je to dobar nosač kojeg je dobro imati na moru.

- Francuska je velika pomorska zemlja i ima puno zemalja koje su još pod francuskim utjecajem - objasnio je.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg komentirao je u utorak letjelicu koja je pala u Zagreb. Poručio je kako se ne radi o vojnom napadu, već o nesreći te da letjelica nije bila naoružana.

'Nema bombe, ali ima eksploziva'

- Kontradiktorni su, ali možda i jedan i drugi govore istinu, a ni jedan ni drugi nisu u pravu. Premijer bez sumnje mora obraniti glupost svog ministra obrane koju je provalio. Nema bombe, ali ima eksploziva. Plenković je u pravu kada kaže da je pronađen eksploziv, ali i Stoltenberg je u pravu kada kaže da nije bila opasnost od eksplozije. Postoje oni koji su nesposobni, ne znaju, nemaju ni autoriteta i onda pričaju, a ništa istinito ne govore jer ne znaju. Ne mislim tu na premijera - rekao je.

- Ova raketa u padu, u nekontroliranom padu, što se i dogodilo, zato što je stao motor i padala je gdje je izgubila gorivo. U padu dolazi do otvaranja padobrana, oni se otvaraju da se aktiviraju 'piropatrone'. One se aktiviraju u različitim intervalima. Piropatrone, to je ona slika što se vidi bljesak iznad Zagreba. Nakon toga, obzirom da letjelica pada nekontrolirano, padobrani ju nisu zadržali i istrgnuli su se. U normalnim okolnostima ta letjelica slijeće na svoj trbuh s otvorenim padobranom. Prije samog slijetanja, s obzirom da ona ima oko šest tona, s tom težinom da tresne, ona ne bi bila upotrebljiva. Da se to ne bi dogodilo, ona ima retrorakete. One imaju raketno gorivo. U pravilo je to kruto raketno gorivo, to je eksploziv. Taj se eksploziv aktivira kad su normalne okolnosti u trenutku prije nego što će dodirnuti zemlju da se spriječi udar rakete i oštećivanje. Identično kako slijeću ruski svemirski brodovi - objasnio je Selak.

'Da je bomba bila unutra... O mrtvima u tom slučaju ne želim ni govoriti'

- U ovom slučaju, kada je došlo do nekontroliranog pada, retrorakete se nisu aktivirale ili su se aktivirale djelomično. Raketno gorivo, ponavljam, to je visoko eksplozivna smjesa. Kad sjedite na raketi, vi sjedite na eksplozivu. No, te eksplozije su kontrolirane za razliku od bombe - objasnio je.

- Da je bomba bila unutra i da je to tresnulo u zemlju, znate gdje bi završila letjelica? Eksplozija bi polomila sve prozore u krugu od 200 metara, a dobar bio zgrade bi bio dosta oštećen. O mrtvima u tom slučaju ne želim ni govoriti - poručio je Selak.

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića i zabranu letenja iznad gradova.

- Obzirom na ovaj trenutak koji je i na ovaj događaj, bit ću iskren - kao pilot bio bih oduševljen, ali zbog NATO sramote ne bih letio iznad grada nego bih se zavukao u mišju rupu. Zavucite se u mišju rupu! Otišao bih na sredinu Jadrana i letio da me nitko ne vidi i ne čuje. Nemojte se sad junačiti i pokazivati hrabrost. Imali ste priliku pokazati se - zaključio je.