To je smiješno. Ja sam mislio da su to ozbiljni ljudi. Na temelju kojih informacija on to govori? To su već potezi očajnika, rekao je Denis Šeler za Index nakon optužbi ruskog generala Igora Konašenkova kako je on organizirao dolazak oko 200 plaćenika u Ukrajinu.

Šeler, koji je ranije ratovao u Ukrajini, nekadašnji je vođa BBB-a, a kaže i kako je skeptičan prema informaciji da je u Ukrajinu otišlo 200 naših boraca.

POGLEDAJTE VIDEO

- Ne možete u Hrvatskoj skupiti 20 ljudi ni da prosvjeduju za veće plaće, a kamoli nešto drugo. Kojih je to 200 Hrvata u Ukrajini, ako sam i ja sam u Zagrebu? - rekao je. Misli da je spominjanje plaćenika politički pritisak i da su primanje izbjeglica, podrška Ukrajini, slanje oružja stvari koje smetaju Rusiji pa ovako nešto opokušavaju.

Rusi prijete kaznenim progonom

- Rusija je izdala upozorenje strancima koji se planiraju boriti protiv ruskih snaga u Ukrajini da će se suočiti s kaznenim progonom u slučaju pada u rusko zarobljeništvo.

"Želim službeno naglasiti da plaćenici koje Zapad šalje kako bi pomogao nacionalističkom kijevskom režimu (...) nemaju pravo na status ratnog zarobljenika", kazao je u četvrtak glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov, prenosi novinska agencija Interfax.

Konašenko je poručio da bi svaki stranac "trebao sedam puta promisliti" prije pristupanja ukrajinskoj vojsci jer će ih Rusija smatrati "kazneno odgovornima ako ih uhvati".

- Hrvatski vojni ataše pozvan je u rusko Ministarstvo obrane i posebno mu je rečeno da je ruska strana upoznata s dolaskom dobrovoljaca. Hrvatskom vojnom atašeu ukazano je na nezakonite radnje hrvatskog državljanina Denisa Šelera, koji je sudjelovao u bitkama u Donbasu 2015. godine i formirao odrede hrvatskih plaćenika za slanje u Ukrajinu - dodao je Konašenkov.

Šeler odbacuje optužbe za nezakonito djelovanje i kaže da živi po zakonima i danije radio ništa protuzakonito.

- Ja niti skupljam dobrovoljce, niti šaljem išta. Očito su toliko očajni da rade ovakve greške. Smiješno je to - kaže.

Zelenskij poziva strance da se pridruže borbi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je strance da se pridruži ukrajinskoj borbi protiv Rusije, jamčeći ulazak u zemlju bez vize za sve strane borce.

Zelenski je procijenio u četvrtak da će planirana postrojba sastavljena od stranih dobrovoljaca imati oko 16 tisuća boraca.

Ukrajinski je predsjednik naglasio da su prvi strani dobrovoljci već stigli.

"Dolaze obraniti slobodu i život. Za nas, za sve nas", poručio je.

Više od 1000 stranaca se dosad pridružilo ukraijnskoj borbi protiv Rusije, prema ukrajinskim podacima.

"Dobrovoljci iz 16 zemalja diljem svijeta došli su u Ukrajinu spremni boriti se rame uz rame s ukrajinskim narodom protiv agresora", rekao je novinarima u srijedu ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. "Njihov broj je već premašio 1000", rekao je.

Hrvatski mediji su proteklih dana izvještavali da se u Ukrajinu uputila i "veća grupa" dobrovoljaca iz Hrvatske.