Prema standardnoj proceduri, senatsko povjerenstvo za izbor novog rektora zagrebačkog Sveučilišta u ponedjeljak je utvrdilo kako su stigle četiri prijave. Rok za predaju prijava bio je u petak, 17. prosinca.

Kako nam je potvrdio predsjednik povjerenstva, dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Koprić, prijave su stigle od profesorice dr. sc. Mirjane Hruškar, profesora dr. sc. Marijana Klarice, profesora dr. sc. Stjepana Lakušića i profesora dr. sc. Tonćija Lazibata, koji je trenutno prorektor rektoru u odlasku Damiru Borasu.

- Pristupnici su naveli kojim vijećima područja odnosno vijećima sastavnica žele da se dostave zatvorene koverte s njihovim programima i ostalim potrebnim dokumentima, sukladno Uputama za izbor rektora, Zaprimljene omotnice bit će dostavljene tim vijećima do 23. 12. u 16h - javio nam je prof. Koprić.

Iako se nagađalo kako bi prijavu mogao podnijeti i prorektor Ante Čović, čega su se mnogi pribojavali, on u ovu utrku neće, barem ne formalno. Jedina kandidatkinja, prof. Mirjana Hruškar prošli je tjedan potvrdila kandidaturu, te za Express istaknula kako "Sveučilište u Zagrebu mora osnažiti ulogu lidera u hrvatskom prostoru visokog obrazovanja. U središtu obrazovnog procesa moraju biti studenti".

Stjepana Lakušića mnogi smatraju Borasovim kandidatom, jer ga je rektor u nekim krugovima već najavio kao najboljeg kandidata.

Prema daljnjoj proceduri, Izborne sjednice vijeća područja i vijeća znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih sastavnica trebaju se održati do 20. siječnja 2022. Do tog datuma ovlašteni predlagači podnose prijedlog za izbor rektora. Izborno će povjerenstvo do 28. siječnja 2022 utvrditi jesu li kandidature valjane, te ih objaviti na stranici sveučilišta do 3. veljače.

Na izvanrednoj sjednici Senata 17. veljače kandidati će uživo predstaviti svoje programe, a izborna sjednica Senata održat će se uživo 1. ožujka. Novog rektora biraju članovi Senata tajnim glasanjem, u najviše tri izborna kruga.

Rektora se bira natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Senata. Novi rektor ili rektorica mandat će započeti s novom akademskom godinom 1. listopada 2022. godine.