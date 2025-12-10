Sergej Lavrov: 'Europa je slijepa, zavaravaju se iluzijom da nas mogu pobijediti...'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je danas na sjednici Vijeća Federacije da Moskva i Washington intenzivno rade na političkom rješenju sukoba u Ukrajini, pritom optuživši Europsku uniju da “umjetno blokira” diplomatski proces, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Lavrov je potvrdio da je postignut dogovor o nastavku američko-ruskih kontakata. Prema njegovim riječima, obje strane su suglasne da “održivo rješenje nije moguće bez uklanjanja temeljnih uzroka krize”.

Dodao je i da prijedlozi koje je u Moskvu donio posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Whitkoff uključuju zahtjeve za jačom zaštitom prava nacionalnih manjina i vjerskih sloboda u Ukrajini. Rusija, istaknuo je, cijeni “nastojanje Donalda Trumpa” da se sukob okonča mirnim putem.

Ministar je, međutim, oštro prozvao Europsku uniju, ustvrdivši da se Bruxelles “zavarava iluzijom” da Rusiju može pobijediti kroz podršku Kijevu.

- Europa potiče ukrajinskog čelnika da nastavi ratovati do posljednjeg Ukrajinca. Oni su sav politički kapital uložili u rat protiv Rusije, rukama ukrajinskih građana - rekao je Lavrov. Naglasio je da se Moskva ne želi sukobljavati s Europom, ali će odgovoriti na “svaki neprijateljski korak”, uključujući moguće slanje europskih vojnika u Ukrajinu ili zapljenu ruske imovine.

Lavrov tvrdi da i Trump smatra kako EU “koči proces” jer, prema njegovim riječima, osim oduzimanja ruske imovine nema druge izvore financiranja ukrajinskog otpora.

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti. Prošlog tjedna u Kremlju su ruski predsjednik Vladimir Putin, američki izaslanik Stephen Whitkoff i Trumpov zet Jared Kushner gotovo pet sati raspravljali o američkoj mirovnoj inicijativi. Putin je nakon sastanka rekao da SAD predlaže plan od 27 točaka podijeljenih u četiri paketa, ali da se Moskva ne slaže s pojedinim elementima.

Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je otputovao u Ujedinjenu Kraljevinu, gdje je o američkom prijedlogu razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Ukrajinski mediji javljaju da je Zelenski ponovno odbio bilo kakve teritorijalne ustupke te da će danas Washingtonu predati ukrajinske amandmane na mirovni plan.