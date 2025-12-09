Obavijesti

BLIZU RJEŠENJA

EU blizu dogovara o financiranju Ukrajine u 2026. i 2027.: Važna je zamrznuta ruska imovina

Antonio Costa poručuje da se završno usklađuju pravni i tehnički detalji, dok Belgija traži jamstva zbog rizika korištenja zamrznute ruske imovine.

Europska unija vrlo je blizu rješenja za financiranje Ukrajine u 2026. i 2027. koje bi imalo podršku barem kvalificirane većine zemalja EU-a, rekao je u utorak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Čelnici EU-a krajem listopada su obećali financirati Kijev u sljedeće dvije godine dok se Ukrajina bori protiv ruske invazije i dok američki financijski doprinosi presušuju. Čelnici će na summitu 18. prosinca u Bruxellesu odlučiti kako će ispuniti svoje obećanje, a Costa je novinarima u Dublinu rekao da će, ako bude potrebno, održavati razgovore danima dok se ne postigne dogovor.

Budući da se većina vlada EU-a bori s velikim javnim dugom, preferirani način financiranja ukrajinske obrane jest stavljanje u pogon oko 210 milijardi eura ruske državne imovine koja je zamrznuta nakon što je Moskva napala Ukrajinu 2022. Projekt nije jednostavan jer Belgija, gdje se nalazi većina zamrznute imovine, želi jamstva od drugih zemalja da bi dijelile sve financijske posljedice ako bi Rusija uspješno tužila Belgiju zbog sheme.

Rasprave o davanju jamstava Belgiji su u tijeku i kulminirat će na summitu Europskog vijeća.

"Sada radimo na finom prilagođavanju pravnog i tehničkog rješenja koje bi moglo dobiti suglasnost barem kvalificirane većine država članica. Mislim da smo vrlo blizu postizanja rješenja", rekao je Costa.

Solidarnost skupine G7

Financiranje Ukrajine i njezina borba ključni su za EU jer blok rusku invaziju na Ukrajinu vidi kao prijetnju vlastitoj sigurnosti. Većina zemalja EU vjeruje da Moskva neće napasti nijednu zemlju EU sve dok je vojno angažirana u Ukrajini, što Europi daje vremena da pripremi obranu.

Komisija želi izdati Ukrajini zajam za reparacije do 165 milijardi eura, tražeći od svih institucija u zemljama članicama koje drže rusku gotovinu da je zamijene za obveznice EU-a s certifikatom koje izdaje Komisija. Novac bi zatim išao Ukrajini u obrocima tijekom sljedeće dvije godine.

Kako bi se rasporedio rizik od ruske odmazde, Belgija želi da druge članice skupine G7 koje drže rusku suverenu imovinu, poput Velike Britanije, Kanade ili Japana, repliciraju shemu EU-a.

Britanski premijer Keir Starmer rekao je krajem studenog da je London spreman surađivati ​​s EU-om u pružanju financijske potpore Ukrajini na temelju vrijednosti zamrznute imovine. List Guardian izvijestio je u ponedjeljak da je London spreman predati osam milijardi funti imovine zamrznute u Velikoj Britaniji kako bi podržao Ukrajinu.

Kanada je u listopadu izjavila da će istražiti takvu mogućnost dok Japan još nije odlučio kako će konkretno pružiti financijsku podršku Ukrajini, iako nije isključio mogućnost korištenja zamrznute ruske imovine u svojoj jurisdikciji.

