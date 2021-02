Ovo što se danas dogodilo u Petrinji je normalno. Današnji potres i nekoliko naknadnih slabijih nisu iznenađenje. Serija potresa još uvijek traje, rekao je za RTL seizmolog Krešimir Kuk.

POGLEDAJTE VIDEO: Potres na sjednici Vlade

Podsjetimo, jači potres magnitude 4 prema Richteru danas je zatresao područje jugoistočno od Siska. Epicentar je bio u blizini Petrinje, kod Glinske Poljane.

Seizmolog kaže kako je ovaj potres bio jak, ali i da će ovakva serija trajati još mjesecima. S vremenom će potresi postajati slabiji i rjeđi.

- S obzirom da smo još relativno blizu početku serije, ovakvi potresi nisu iznenađenje, poglavito ako se gleda jačina glavnog potresa koji je bio 6,2 - objasnio je.

Kuk naglašava kako potresi nisu pravilo raspoređeni ni po vremenu ni po jačini i da će magnitude s vremenom slabjeti.

Dodaje da ovi potresi utječu na to da se pojavljuju nove rupe, kao one u Mečenčanima i da se one postojeće šire.

- Svi naknadni potresi predstavljaju novu opasnost. Geolozi pokušavaju ustanoviti mjesta gdje bi se oni u budućnosti mogli pojaviti - rekao je Kuk.