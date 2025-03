Šešelj bulazni: 'Zagorje ide Melaniji, Rijeka Mađarskoj, a sve ostalo bit će Velika Srbija!'

Nastavlja se borba za istinu i korjenite promjene u srpskom društvu. Tako su studenti blokirali redakciju režimskog Informera, kojeg vodi Vučićev portparol Dragan J. Vučićević. Prosvjed kojeg su studenti nazvali 'Dezinformer' trajao je skoro šest sati.

Nakon blokade u Informer je stigao Vučićev duhovni otac, ratni zločinac i osnivač Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj. Na režimskoj televiziji krenuo je s uobičajenom tiradom o Albancima, ustašama i tome kako Hrvati ne postoje.

Posebno mu je zasmetao vojni sporazum Zagreba, Prištine i Kosova i najavio savez s Mađarskom i cjepkanje hrvatskog teritorija u kojem je sudjelovao devedesetih.

- Hrvati su sklopili savez s Albancima i Šiptarima s Kosova, antisrpski savez. Sklopit ćemo i mi obrambeni savez s bratskom Mađarskom. Krajnje je vrijeme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more. Gdje će ga vratiti? U Rijeci. Rijeka je mađarska luka, nikada nije pripadala Hrvatskoj banovini, nju su Mađari izgradili. Iznad šireg koridora, koji će vezati Mađarsku za moru, je kajkavski kraj, to da se vrati Sloveniji, to zaslužuje Melania Trump - rekao je Šešelj.

Netko od okupljenih ga je pitao gdje je Velika Srbija.

- Sve ostalo je ‘Velika Srbija‘, sve što preostane je ‘Velika Srbija - rekao je Šešelj.

Poznate su njegove izjave da su kajkavci Slovenci, štokavci Srbi, a samo su čakavci koji žive uz more istinski Hrvati. Svojevremeno je napisao i knjigu 'Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije'.

- Čim Mađarima omogućimo široki koridor do mora, oni će svoj glavni interes ostvariti, a srpske zemlje će opet biti na okupu. Ako muslimani neće s nama, njihovu džamahiriju ćemo ostaviti - ne moraju, nećemo nikoga prisiljavati. Ove ćemo Srbe katolike, na ovaj ili onaj način, osvijestiti i povratiti sve što je srpsko - i Srbija mora imati izlaz na more. Izgleda da nam svjetske prilike postaju sve povoljnije - zaključio je Šešelj.