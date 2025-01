Šešeljeva pudlica podvila rep: Pokleknuo je pred mladima koji su započeli njegov konačni pad

Tko je tebe što pitao, uzvikuju to studenti u trenutku kad predsjednik Srbije mimo svojih ustavnih ovlasti govori o potencijalnim rješenjima kako bi smirio studentski bunt koji je nastao zbog pogiblje 15 ljudi u Novom Sadu u padu nadstrešnice početkom studenog.

POGLEDAJTE VIDEO: Srpski premijer Miloš Vučević dao neopozivu ostavku

Pokretanje videa... 00:42 Srpski premijer Miloš Vučević dao neopozivu ostavku | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Zbog svega toga, forumi studenata imaju četiri zahtjeva kojima se traži objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničkog kolodvora u Novom Sadu i kaznena odgovornost svih sudionika u tom poslu koji smatraju koruptivnim. Oni zahtijevaju učinkovit rad svih institucija i uspostavu pravednog društva i vladavinu prava te oslobađanje svih aktivista uhićenih tijekom prosvjeda i kazne za nasilnike koji su ih napadali i ozljeđivali.

Vučić je na sve reagirao kako njemu to najviše odgovara. Optuživši studente i opoziciju da žele destabilizirati Srbiju te da promiču strane interese. Iako je dosad uvijek uspijevao izbjeći krizu vlasti tako da je sve prebacio na Hrvate, koje redovno naziva ustaše ili problematiku Kosova, Vučić se u ovom trenutku našao pred zidom studenata koji su Vučića kompletno ignorirala. od njega nisu tražili ništa, već su zahtijevali od institucija da odrađuju svoj posao.

Vučić je svim silama želio studente prikazati kao strane plaćenike, u početku je govorio da je to "šačica studenata" koji su sklono opoziciji. No ta šačica se u međuvremenu pretvorila na više od 100.000 ljudi na ulicama Beograda. Čak i uz svesrdnu podršku prorežimskih medija koji su govorili da je prosvjed potaknut izvana, da je hrvatska tajna služba odgovorna za to, Vučić nije uspio. Masa ljudi je postala sve masivnija i tu Vučić jednostavno nema šanse. Pokušao je i prijetnjama da on tu masu ljudi može specijalcima riješiti u nekoliko sekundi, ali na ulice je zbog toga dovukao još više ljudi i protivnika.

Vučićeva klika odlučila se i na još jedan poznati as iz rukava. Poslati svoje ljude kako bi izazvali nemir i sukob unutar studenata. Ti Vučićevi ljudi, poznatiji i kao batinaši, pokušali su sve kako bi suzbili jedinstvo studenata. Namjerno su dolazili do ulica koje su studenti blokirali i govorili razne žalopojke. Ali vrijeme je društvenim mreža pa su informacije tko su ti ljudi dolazili u realnom vremenu. Uz to, čak su izašle i snimke razgovora visokih funkcionera Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) u kojima traže od svojih ljudi da odlaze do skupova studenata i vičući ometaju rad i naprave razdor.

Neki od tih batinaša su išli toliko daleko da su se autom zaletavali na mirne studente, a neki od njih su iz auta izlazili s bejzbol palicama. No svi su redom završili bježeći od tih jedinstvenih studenata podvijenih repova.

Ništa od toga Vučiću nije pomoglo. Studenti su ga i dalje ignorirali, a to njega najviše boli. Kad on nije glavni i onaj tko donosi zadnju odluku. U isto vrijeme sve je više bijesnih ljudi izašlo na ulice. Studente su podržali nastavnici koji su otišli u štrajk, liječnici, poljoprivrednici koji su im danima nosili hranu. Čak su i radnici državne televizije RTS-a u jednom trenutku izašli na ulice. Vučić u tom trenutku nema više ništa u rukama. Govori da je ispunio zahtjeve studenata, iako oni od njega ništa nisu tražili. Potom je rekao kako će ispuniti sve zahtjeve, ali studenti ga i dalje uopće ne fermaju. U jednom trenutku čak 60 fakulteta diljem Srbije blokiraju rad, a studenti imaju i podršku dekana, rektora i sveučilišnih profesora.

Foto: Djordje Kojadinovic

Unatoč svemu ovome, Vučić nema kontrolu. Iako je rekao kako silom neće ništa napraviti, Vučić je u maniri diktatora najavio rekonstrukciju Vlade, iako je po Ustavu predsjednik Srbije s malo ovlasti. Sad planira i rekonstrukciju više od 50 posto vlade, 20 posto više ulaganja u obrazovanje, planira pomilovanje svih onih koji su osumnjičeni za izazivanje nereda među studentima i prosvjednicima te procesuiranje onih koji su napadali prosvjednike. Rekao je da će organizirati savjetodavni referendum da bi dobio ili izgubio podršku i da će, ako ju izgubi, odstupiti te da se ne boji novih izbora. Ubrzo nakon toga je nominalni premijer Miloš Vučević podnio ostavku. Isti taj Vučević je bio gradonačelnik Novog Sada gdje je poginulo 15 ljudi, a poznat je kao vrlo odan Vučiću, koji ga je i postavio za premijer kako bi ga mogao u potpunosti kontrolirati.

No itekako se boji mase koje ne može kontrolirati. Vučić, u svojoj vladavini od 13 godina, imao je brojne prosvjede iz kojih je izlazio gotovo neokrznut. Međutim, ovo je prvi put da nije imao direktnog protivnika. Studenti nisu birali vođe, nitko nije imenom i prezimenom predvodio prosvjede pa se Vučić i njegovi mediji nisu imali s kim obračunavati te ga difamirati.

Na kraju, Vučića na vlasti, paradoksalno, drži upravo nezrela i neorganizirana opozicija koja nema jasnih lidera, ali i Zapad koji Vučića donekle smatra faktorom stabilnosti u Srbiji. Vučić njime ulazi u susret pa kupuje zapadno oružje, dozvoljava lako poslovanje tvrtki sa zapada i tako drži njihovu podršku. No sve veći pritisak javnosti to lako može promijeniti. Niti jednoj zapadnoj zemlji nije u interesu imati nestabilnu državi u Europi koja ima bliske odnose s Rusijom, iako od njih ne dobiva nikakve benefite. Osim, vjerojatno, osobnih interesa pojedinaca u vrhuški Srbije. Ta vrhuška su mahom kadrovi iz bivših vlasti koje Vučić s gađenjem spominje, a upravo su mu ti ljudi glavni u organiziranju vlasti. Isti ti ljudi će sad vrlo lako promijeniti kaput, kao što su to napravili za Vučića 2012.

- Ovo nije kraj Vučića, ali u nokdaunu je, dobro je uzdrman, malo mu fali, ali ima prostora i taj prostor se polako osvaja - rekao je bivši čelnik SOA-e Ante Letica za N1.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić je za HRT rekao da je Vučić gotov ako pošalje policiju i oni odbiju poslušnost, ali da se onda "postavlja pitanje kako dalje i tko će ga zamijeniti jer Srbija nema demokratsku alternativu".

- I to je ono što je porazno i zbog čega Vučić zapravo tako suvereno i toliko dugo vlada jer je druga partija po snazi njegov koalicijski partner. Vučić jako gubi tu auru koju je bio stvorio o sebi kao o osobi koja na kraju može sve i ima pravo na sve - rekao je Avdagić.