Šest Hrvata i Srbin na račun na Karibima prenijeli 1,2 mil. eura, većinu 'uložili' u kriptovalute

Policajci su u koordinaciji s Uskok u četvrtak krenuli s uhićenjima u Zagrebu, Bjelovaru i Splitu. Uhitili su sedmero zbog sumnje u utaju poreza i pranje novca, a sad su iz Ravnateljstva policije izvijestili za što ih se točno sumnjiči.

Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku.

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Osijek su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno sedam osoba i više trgovačkih društava.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je prvoosumnjičeni hrvatski državljanin (1978.) kao odgovorna osoba i stvarni voditelj okrivljenih trgovačkih društava u zajedničko djelovanje (zločinačko udruženje) povezao dvojicu osumnjičenika, hrvatski državljani (1987. i 1965.), kao odgovorne osobe i stvarne voditelje dva trgovačka društva, osumnjičenu hrvatsku državljanku (1982.) kao osobu odgovornu za podnošenje prijava PDV-a poreznih obveznika dva okrivljena trgovačka društva, osumnjičenog hrvatskog državljanina (1974.) kao odgovornu osobu trgovačkog društva, osumnjičenu hrvatsku državljanku (1983.) zaduženu za obavljanje knjigovodstvenih poslova trgovačkih društava koja su bila pod kontrolom prvoosumnjičenog i više drugih za sada nepoznatih osoba s ciljem stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge neosnovanim isplatama novčanih sredstava iz društava pod njegovom kontrolom i uskratom dužnih davanja Državnom proračunu neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost.

Sumnja se da je u tu svrhu u lanac prometa društava koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti, u razdoblju od siječnja 2021. do svibnja 2024. godine prvoosumnjičeni sam ili posredstvom drugoosumnjičenog angažirao trećeosumnjičenog i druge za sada nepoznate osobe, koji su sukladno njegovim uputama ili putem drugoosumnjičenog, zaprimali novčane iznose isplaćivane s računa okrivljenog trgovačkog društva na račune drugih društava kojima upravljaju, a zatim su trećeosumnjičeni i druge za sada nepoznate osobe navedene novčane iznose doznačene temeljem fiktivno prikazane poslovne suradnje, kako bi omogućili njihovo stavljanje u promet uglavnom na inozemni račun pravne osobe pružatelja platforme za trgovanje virtualnim valutama. Kako bi opravdali navedene novčane transakcije i prikazali da je bilo stvarnog prometa robom, trećeosumnjičeni i druge za sada nepoznate osobe su ispostavljali račune u kojima su neistinito prikazivali da su društva kojih su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja dobavljači robe društvima kojima upravlja prvoosumnjičeni.

Po nalogu prvoosumnjičenog, osumnjičene (1982. i 1983.) su sačinjavale prijave PDV-a u kojima su temeljem navedenih nevjerodostojnih računa osnovom kojih su izvršeni bezgotovinski transferi umanjivale porezne obveze po osnovi PDV-a na štetu Državnog proračuna čime su temeljem neistinitih računa o prometu robe, koji nije izvršen, s računa okrivljenog trgovačkog društva na inozemni nerezidentni račun otvoren na području druge države prenijeli najmanje 1.216.541,23 EUR-a od čega su novčana sredstva u iznosu od najmanje 1.202.439,94 EUR-a transferirana na ulaganje u kupnju virtualnih valuta u korist prvoosumnjičenog i drugih osoba dok su drugi i treći osumnjičeni na ime svog angažmana novčano nagrađeni za sada točno neutvrđenim iznosom. Temeljem fiktivnih poslovnih odnosa oštetili su Državni proračun za iznos od najmanje 689.656,18 EUR-a po osnovi neuplaćenih dužnih davanja od strane poreznih obveznika okrivljenih trgovačkih društava.

Nadalje se sumnja da je prvoosumnjičeni prema prethodnom dogovoru s osumnjičenima (1974. i 1983.) u svojstvu stvarnog voditelja poslovanja trgovačkog društva s računa navedenog društva nalagao isplate radnicima tog društva, uglavnom u iznosima do 1.791,75 EUR, koje je sukladno njegovim uputama osumnjičena (1983.) knjižila pod šiframa neoporezivih nagrada i donacija, koje su po izvršenim uplatama na traženje prvoosumnjičenika ili osumnjičene (1983.) radnici podizali sa svojih računa te ih u gotovini predavali njima. Novac je prvoosumnjičeni zadržao za sebe te se pritom nepripadno materijalno okoristio za najmanje 11.580,07 EUR-a oštetivši pritom trgovačko društvo.

Također se sumnja da je prvoosumnjičeni za sebe na štetu trgovačkog društva u kojem je bio odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja izvukao najmanje 757.817,54 EUR, dok je oštetio navedeno trgovačko društvo za iznos od najmanje 847.817,54 EUR. Preko četvrtoosumnjičene (1982.) i petoosumnjičenog (1974.) te uz pomoć drugoosumnjičenog (1987.) i osumnjičenog srpskog državljanina (1990.) prvoosumnjičeni je izvršio ulaganje značajnog iznosa novca stečenog nezakonitim postupanjem u legalne gospodarske tijekove.

Sedmero osumnjičenih se sumnjiče za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja, dok su prijavljene i tri pravne osobe zbog sumnje u kazneno djelo utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici proveli su više dokaznih radnji na području Zagreba, Bjelovara i Splita. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja četvorica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnesena je kaznena prijava protiv sedmero osumnjičenih osoba i tri trgovačka društva.

Dvoje osumnjičenih se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, dok je jedan osumnjičenik trenutačno nedostupan redarstvenim vlastima RH.



O svemu su se oglasili i iz Uskoka. Evo što su priopćili.

USKOK je proveo opsežne izvide koji su rezultirali kaznenim prijavama PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave na temelju čega je doneseno rješenje o provođenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana (1978., 1987., 1965., 1982, 1974., 1983.) i jednog državljanina Republike Srbije (1990.) te tri trgovačka društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 22. svibnja 2024. u Hrvatskoj i Srbiji, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja VIII. i IX. okrivljenih trgovačkih društava (dalje: društva) te još jednog društva, povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okr. i više drugih za sada nepoznatih osoba u cilju stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge neosnovanim isplatama novčanih sredstava iz društava pod njegovom kontrolom i uskratom dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključivanjem u tu svrhu u lanac prometa društva koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti.

U realizaciji navedenog I. okr. je iz zakonito stečenog novca VIII. okr. društva vršio neosnovane isplate u korist više društava kojima su upravljali III. okr. te druge za sada nepoznate osobe koje je prethodno angažirao I. okr. osobno ili posredstvom II. okr., a koje su sukladno uputama I. okr. zaprimljenim neposredno ili putem II. okr., za proviziju vršili daljnja raspolaganja tim novcem te izrađivali neistinitu poslovnu dokumentaciju. Naime, kako bi opravdali neosnovane novčane doznake te kako bi prikazali da je bilo stvarnog prometa robom, III. okr. i druge za sada nepoznate osobe ispostavljali su račune VIII. i IX. okr. društvima u kojima su neistinito prikazivali da su društva u kojima su oni odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja dobavljači robe društvima kojima upravlja I. okr., dok su po njegovom nalogu IV. i VI. okr. protivno poreznim propisima sačinjavale neistinite prijave PDV-a u kojima su umanjivale porezne obveze po osnovi naznačenog poreza na štetu Državnog proračuna RH, nakon čega je IV. okr. takve prijave PDV-a podnosila poreznoj upravi. Na opisani je način I. okr., na temelju neistinitih računa o prometu robe koji nije izvršen, s računa VIII. okr. društva na račune društava kojima su upravljali III. okr. i druge za sada nepoznate osobe naložio isplatu najmanje 1.473.185,86 eura, a II. i III. okr. su za svoj angažman novčano nagrađeni. Fiktivnim poslovnim odnosima oštetili su Državni proračun RH za najmanje 689.656,18 eura po osnovi neuplaćenih dužnih davanja od strane poreznih obveznika okrivljenih VIII. i IX. društava.

Osim toga se osnovano sumnja da je I. okr. u svojstvu stvarnog voditelja poslovanja jednog društva, u dogovoru s V. i VI. okr., s računa tog društva nalagao isplate radnicima uglavnom u iznosima do 1.791,75 eura, koje je sukladno njegovim uputama VI. okr. knjižila pod šiframa neoporezivih primitaka i naknada za podmirivanje troškova prehrane. Po izvršenim uplatama, na traženje I. okr. ili VI. okr., radnici su uplaćeni novac podizali sa svojih računa te su ih u gotovini predavali I. okr. ili IV. okr. koja ih je potom uručivala I. okr. koji ih je zadržao za sebe i tako se nepripadno materijalno okoristio za najmanje 11.580,07 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je od travnja 2021. do 22. svibnja 2024. u Bjelovaru i Bereku, I. okr. kao odgovorna osoba jednog društva, u više navrata s računa tog društva, bez postojanja valjane pravne osnove i bez opravdanja u poslovnim interesima tog društva, novčana sredstva transferirao na račune otvorene na svoje ime radi njihovog daljnjeg korištenja za svoje privatne potrebe. S istom je svrhom dogovorio sa VI. okr., koja je bila zadužena za knjigovodstvene poslove u tom društvu, da neistinito knjiži isplate iznosa do 1.791,75 eura na račune radnika tog društva kao neoporezive primitke i naknade za podmirivanje troškova prehrane uz prethodno postignut dogovor da radnici uplaćene iznose po primitku podignu i predaju I. okr. ili VI. okr. koja je primljeni novac dalje predavala I. okr. koji se tako nepripadno materijalno okoristio za najmanje 757.817,54 eura, a predmetno društvo oštetio za najmanje 847.817,54 eura.

Također se osnovano sumnja da su I. do V. okr., VII. okr. te X. okr. društvo počinili kazneno djelo pranja novca. Naime, od travnja 2021. do 22. svibnja 2024. u Hrvatskoj i Srbiji, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih na naprijed navedeni način, I. okr. kako bi im zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora, povezao u zajedničko djelovanje II. do V. okrivljene. Pritom je IV. okr. koristila svoje osobne račune, punomoć po računima I. okr., kao i bankovne račune i pravnu osobnost X. okr. društva, radi prijenosa i zametanja traga nezakonito stečenih novčanih sredstava, dok je II. okr. nalazio osobe za sačinjavanje neistinite dokumentacije sa svrhom pružanja dokaza o porijeklu novčanih sredstava prema nadležnim državnim tijelima. Transfere novčanih sredstava na inozemne račune radi daljnjeg ulaganja na platformu za trgovanje virtualnim valutama vršio je III. okr. kao i za sada nepoznate osobe. Također je V. okr., koristeći svoj račun i račun društva u kojem je bio osnivač i odgovorna osoba, prenosio novac za potrebe skrivanja njegovog nezakonitog porijekla. Na opisani način su I. do V. okr. zajedničkim djelovanjem nezakonito pribavljena novčana sredstva uložili u stjecanje imovine na vlastito ime i ime X. okr. društva te financiranje poslovanja poveznih društava u iznosu od najmanje 1.911.343,45 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv troje okrivljenika. Dvojica okrivljenika se od ranije nalaze u istražnom zatvoru.