Šest hrvatskih tvrtki na listi 50 najbrže rastućih srednje Europe

<p>Šest hrvatskih tvrtki našlo se na ovogodišnjoj Deloittovoj listi 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki srednje Europe, a najbolje, 6. mjesto, zauzela je tvrtka Electrocoin iz Zagreba koja se bavi trgovanjem i kripto valutama i procesiranjem kripto uplata, izvijestili su u petak iz Deloittea Hrvatska.</p><p>Ta ljestvica tvrtke rangira prema najbržem rastu prihoda u razdoblju od četiri uzastopne godine pa se tako za 2020. temelji na analizi prihoda ostvarenih od 2016. do 2019. Kako bi se našle na toj ljestvici konzultantske kuće Deloitte tvrtke moraju ispuniti nekoliko kriterija, među kojima je i da su od 2016. do 2018. imale godišnji prihod od 50 tisuća eura na više, a u 2019. i više od 100 tisuća eura.</p><p>U glavnoj kategoriji "50 najbrže rastućih", našlo se pet hrvatski tvrtki - Electrocoin je 6. mjesto zauzeo s rastom od 2.617 posto, a iz Hrvatske su na listi još i tvrtke Bazzar.hr na 36. mjestu s rastom od 695 posto, Agrivi na 39. mjestu s rastom od 640 posto, Include na 44. s 549-postotnim rastom te Eco Mobile na 47. mjestu s rastom od 530 posto.</p><p>Osim njih, u kategoriji "Zvijezde u usponu" tvrtka Speck se plasirala na 3. mjesto s rastom od 1.076 posto.</p><p>U toj su kategoriji, inače, "mlade" tvrtke s potencijalom rasta odnosno tvrtke koje posluju manje od četiri godine. </p><p>Nova je kategorija ove godine "Zvijezde pozitivnog utjecaja", na kojoj su se našle tri hrvatske tvrtke - Rimac automobili, Infinum i Infobip. </p><p>U toj posebnoj kategoriji se odaje priznanje tvrtkama koje uspješno povezuju izvrsne proizvode ili usluge s pozitivnim učinkom na bar jedno od pet područja - društvo, poslovanje, inovaciju, okoliš i raznolikost. U kategoriji "Zvijezde pozitivnog utjecaja" sve zemlje sudionice predstavljaju po tri tvrtke koje su svojim radom i utjecajem to zaslužile. </p><p>Deloitte te ljestvice stvara temeljem natječaja, koji se ove godine provodio 21. put, a prijavile su se tvrtke iz 18 zemalja.</p><p>Na prvom mjestu u glavnoj kategoriji 50 najbrže rastućih je poljska tvrtka Packhelp S.A., koja je razvila rješenje koje tvrtkama svih veličina omogućuje pristup prilagođenoj personaliziranoj ambalaži s minimalnim utjecajem na okoliš, s rastom od 9.077 posto od 2016. do 2019..</p><p>Na drugom i trećem mjestu su češke tvrtke DoDo (tehnologija dostavne službe specijalizirana na rješenja koja optimiziraju dostavu u posljednjoj milji isti dan) i UlovDomov.cz (najveća baza podataka za iznajmljivanje stanova u Češkoj), s rastom od 8.427 odnosno 5.535 posto.</p><p>I ukupno gledano na listi 50 najbrže rastućih je najviše tvrtki iz Češke (21) i Poljske (15), a slijede Hrvatska (6), Bugarska (3), Slovačka (2), dok po jednu tvrtku na ljestvici imaju Estonija, Kosovo, Latvija i Litva.</p><p>Hrvatski Electrocoin je pak među ukupno 84 posto ili 42 tvrtke koje su se ove godine prvi put plasirale na Deloitteovoj ljestvici.</p><p>Po djelatnosti, na listi je najviše softverskih tvrtki, koje imaju 30 plasmana.</p><p>To sve, po ocjeni Deloitte, pokazuje da je regija srednje Europe žarište kreativnosti i inovativnosti, ali dobrog "zdravlja" tehnološkog sektora, što pokazuje i iznimna brzina kojom se tvrtke razvijaju i rastu.</p>