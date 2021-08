Zamisliste situaciju, a ovo nije vic nego stvarni događaj, gdje zovete Hitnu pomoć, a na vrata vam stiže muškarac od 60-tak godina, jedva hvata zrak pa vi kao pacijent teturate do kuhinje da mu date času vode da dođe k sebi pa da vas može odnijeti do kola Hitne pomoći. To je hrvatska realnost.