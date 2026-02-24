Šest sati slušali tajno snimljene razgovore. Posavec: 'Ovo ulazi u petu godinu, želim da završi'

Radi o jednom od bizarnijih procesa u hrvatskom pravosuđu koji ulazi u svoju petu godinu. Dakle, četiri i pol godine godine jednog tereta gdje je kompletno djelo za koje me se tereti manje vrijedno nego fotokopiranje svih papira, komentirao je međimurski župan Matija Posavec, nakon što su se na Županijskom sudu u Zagrebu gotovo šest sati slušali tajno snimljeni razgovori dok je bio pod mjerama Uskoka.

Podsjetimo, Uskok je u svibnju 2022. godine podigao optužnicu protiv međimurskog župana kojega tereti za zlouporabu ovlasti i primanje 10.000 kuna mita kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (ŽUC).

U optužnici se navodi da je Kobalu istjecao mandat u srpnju 2021. te da je, znajući da Posavec ima veliki utjecaj na donošenje odluka u županijskoj Skupštini u tijeku predizborne kampanje za lokalne izbore, od njega zatražio da mu u slučaju ponovnog izbora za župana osigura novo imenovanje u upravno vijeće ŽUC-a.

Nakon što je ponovno izabran na čelno mjesto u županiji Posavec je, po tvrdnjama Uskoka, iskoristio to što vijećnici njegove kandidacijske liste imaju većinu u Skupštini i Odboru za izbor i imenovanja pa je na dnevni red skupštinske sjednice uvrstio Kobalov zahtjev što je rezultiralo imenovanjem koje je tražio.

Posavec je optužen i da je, koristeći autoritet župana, od međimurskog pročelnika Milorada Novkovića zatražio da u županijskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove zaposli nećakinju svoje poznanice, na radnom mjestu koje bi bilo adekvatno njenoj stručnoj spremi sveučilišnog ili stručnog prvostupnika javne uprave, iako nije bilo sistematizirano nijedno takvo radno mjesto kao i da je pomogao pri zapošljavanju još jedne osobe u županijskom Upravnom odjelu za opću upravu.

Posavec je prvo priznao krivnju i podnio ostavku, a danas je na pitanje novinarke misli li da će mu to otežati položaj pokušao objasniti zašto je to učinio.

- Priznanje krivnje je bilo te večeri. Ja sam bio na ispitivanju, podsjetit ću vas, u 23 sata. Od šest sati ujutro kad su došli, ispitivanje je tek u 23 sata navečer. Koliko god netko čvrst i stabilan, normalan može biti u tom trenutku. Imao sam dopunu obrane u travnju 2022. gdje sam potanko, argumentirano sve objasnio. Imam sve dokaze i papire i reći ću to još jedanput na sudu i vjerujem da će se to uzeti u obzir - kazao je Posavec.

Dodao je kako ovih "šest sati slušanja ničega" po njemu samo odugovlačenje postupka.

- Ja osobno želim da se to riješi što prije, uvažavajući, evo, angažman desetak ljudi koje je potrošilo cijeli dan da bi se sad utvrdilo da se nešto što se osam mjeseci čekalo da se izvještači i transkribira ponovno išlo preslušavati. Jednostavno, po meni nepotrebno - rekao je Posavec.

Činjenicu da ljudi i dalje glasaju za njega komentirao je riječima da ljudi prepoznaju i znaju od samog početka kakav je to postupak.

- Ja osobno i dalje tvrdim da nisam učinio ništa po čemu bi bio kazneno odgovoran ili nešto što je nezakonito. Ponavljam, radi se o situaciji gdje je za vrijeme izborne kampanje bila komunikacija s gospodinom koji je 15 godina prije bio član Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, prijedlog je bio da ga Županijska skupština, kao predstavničko tijelo, imenuje. Svi daljnji razgovori su bili oko predstavnika političkih stranaka i normalnog funkcioniranja regionalne samouprave. Ono što svaki tjedan gledamo na koalicijskim sastancima, gledamo kako se formiraju radna tijela i donose zakoni i imenovanja u Hrvatskom saboru, pa evo, i oko ustavnih sudaca, koji je najviše državno tijelo, trebaju dogovoriti većina i manjina - ustvrdio je župan.

Dodao je da jedino Međimurska i još jedna županija u Hrvatskoj imaju imenovanja članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste u predstavničkom tijelu, odnsono županijskoj skupštini, dok je u drugim županijama to u osobnoj ingerenciji župana.

- Moram se opravdavati, prvo zbog nečega što nisam napravio nego je napravilo predstavničko tijelo, a drugo, to je sasvim jedna legitimna situacija koja spada u Zakon o regionalnoj samoupravi - rekao je Posavec.

Napomenuo je i da mu, u slučaju osuđujuće presude, mandat prestaje po sili zakona te da će poštivati svaku odluku pravosuđa.

Kako se još sljedeće dvije-tri rasprave ne bi morali slušati sati snimljenih razgovora koji nemaju veze s inkriminacijama u optužnici, branitelj Josipa Kobala Berislav Živković predložio je da se izdvoje i preslušaju samo snimke koje su sporne obrani odnosno bitne za postupak što je sudsko vijeće i prihvatilo.

- Umjesto da bar jedno dvije-tri rasprave se sve to sluša, mi ćemo već na sljedećoj raspravi završiti taj posao. To je cilj prijedloga obrane. Pošto su svi drugi dokazni prijedlozi iscrpljeni, mislim da bi ona sljedeća rasprava mogla biti iznošenje obrana i moguće, ako to vrijeme dozvoli, i završni govori - rekao je Živković. Prema njegovoj ocjeni, presuda bi mogla biti prije ljeta.