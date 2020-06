- Ve\u0107 smo po\u010deli s testiranjima kontakata i od prije sat vremena smo krenuli u epidemiolo\u0161ku obradu najnovijeg slu\u010daja u Makarskoj - poru\u010dili su.\u00a0

\u0160to se ti\u010de oboljelog djeteta, poru\u010dili su da je ono asimptomatsko i da \u0161kola nije ugro\u017eena. Jo\u0161 \u0107e se tijekom dana testirati sva djeca iz razrednog odjeljenja i profesora koji su bili u kontaktu s njima, a rezultati \u0107e mo\u017eda biti gotovi ve\u0107 u ve\u010dernjim satima.\u00a0

- Do sino\u0107 smo imali do 30-ak ljudi na testiranju, ali taj \u0107e se broj do ve\u010deras jo\u0161 znatno pove\u0107avati - isti\u010du.\u00a0

Dotaknuli su se i Centra za autizam.\u00a0

- To je ku\u0107ni kontakt oboljelog korone, na\u0161i ljudi su oti\u0161li u izvid i \u0161to prije \u0107emo sve provjeriti - poru\u010dili su. Djelatnik je po\u010detkom ovog tjedna zadnji put bio na poslu.\u00a0