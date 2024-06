Sestra Seada koji je 13 godina ležao na patologiji: Nitko me nije kontaktirao niti se ispričao

Nije me nitko kontaktirao ni iz policije ni iz Zavoda za sudsku medicinu i evidentno je da to ni ne planiraju, kaže nam Alma Smojver, sestra Seada Kukuruzović (34), koji je nestao još 17. ožujka 2011. Podsjetimo, Seadovo tijelo pronađeno je četiri mjeseca nakon nestanka, no njegova obitelj to nije znala. Sve to vrijeme, punih 13 godina, tijelo je neidentificirano stajalo na zagrebačkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.