Sestre umrle od dvije različite pandemije, u stoljeće razmaka

Dvije sestre umrle su od dvije različite globalne pandemije, u skoro stoljeće vremena razmaka, piše Fox News.

Selma Esther Ryan umrla je u utorak od koronavirusa u Domu za starije u Texasu, tri dana nakon što je proslavila svoj 96. rođendan.

Stariju sestru Esther nikad nije upoznala jer je umrla s pet godina, i to 1918. godine od španjolske gripe.

Sisters die 102 years apart, each from global #pandemics https://t.co/dafTsPVpyO pic.twitter.com/wR8RTbwOjw