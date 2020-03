Virus ne bira: Umrli su mladi i zdravi, neki su se jedva izvukli

I dok mediji javljaju danas kako je u Belgiji u bolnici preminula 12-godišnja curica i to najvjerojatnije od korona virusa, po svijetu svaki dan niču nove vijesti o smrti mladih koji prije zaraze virusom nisu imali nikakvih zdravstvenih problema.

Korona virus ovih je dana postao glavna tema svih medija diljem planete. Nema kontinenta na kojem nije prisutan ovaj zloglasni virus.

Iako statistika pokazuje da je najpogođenija skupina ljudi upravo starija generacija i osobe koje prethodno boluju od nekih bolesti, to ne znači da se osobe mlađe životne dobi, koje su potpuno zdrave, ne mogu zaraziti. O tome nam svjedoči niz slučajeva mladih ljudi diljem planete koji su se zarazili virusom COVID-19.

Upravo iz epicentra zaraze korona virusa, grada Wuhana u Kini zabilježen je slučaj 36- godišnjaka pozitivnog na COVID-19. On je ujedno i najmlađi zaraženi muškarac u Kini, prenosi lokalni mediji u Wuhanu. Službeni podaci govore kako su prethodne 'žrtve' zaraze bile najčešće osobe od 65-80 godine, dok je najmlađa bila 48-godišnja žena koja je prethodno bolovala od dijabetesa.

- Slučaj ovog 36-godišnjaka je enigma. Svi prethodno zaraženi mladi ljudi bolovali su od neke vrste bolesti ili su skloni zarazama, dok ovaj muškarac nije pokazivao nikakav vid bolesti – rekao je David Heymann, profesor Epidemiologije na Sveučilištu u Londonu.

Iako je on bio u potpunosti zdrav i nije se očekivalo da bi se mogao zaraziti ovim virusom, to se dogodilo. Neki stručnjaci tvrde da je moguće da određene genetske predispozicije mogu pospješiti zarazu korona virusom.

Djevojka (16) najmlađa žrtva u Francuskoj: Julie je bila zdrava

Sličan slučaj pristiže iz Francuske. Naime, tamo je zabilježen slučaj Julie A., 16-godišnje djevojke koja se zarazila korona virusom. Kao i muškarac iz Wuhana, djevojka nije prethodno bolovala od nekog oblika bolesti. Isprva ju je mučio blagi kašalj, a roditelji su odmah posumnjali na zarazu korona virusom. Djevojka je brzo nakon hospitalizirana i testirana pozitivno na virus. Brzo nakon hospitalizacije njezino se stanje počelo pogoršavati, došlo je do respiratornih smetnja i Juliena pluća su otkazala.

Foto: Privatna arhiva -Sve do Juliene smrti mnogi su mislili da su mladi ljudi imuni na ovaj virus. Julie nije prethodno bolovala od ikakve bolesti, bila ja potpuno zdravo dijete. Ovaj ju je virus nasilno oduzeo od nas – rekla je Juliena shrvana majka.

Chloe (21) iz Velike Britanije također je bila zdrava

Istu sudbinu imala je i Chloe Middleton, 21.godišnja djevojka iz High Wycombe, Buckinghamshira. Djevojka nije prethodno imala nikakvih zdravstvenih teškoća koje bi pospješile zarazu korona virusom.

Chloe Middleton's family have pleaded with people to stay at home https://t.co/q53unQZBLi — Liverpool Echo (@LivEchonews) March 25, 2020

- Moja prekrasna Chole umrla je od zaraze korona virusom. Svi govore kako ovaj virus ne zahvaća mlade zdrave ljude, ali realnost pokazuje nešto sasvim drugo. Molim vas, shvatite da nitko nije imun na ovaj virus i činite sve da zaštitite sebe i svoje bližnje. – rekla je Chloeina majka

Korona virus ne bira: Sportaši koji su se jedva izvukli

Da korona virus ne bira, dokazali su slučajevi 28-godišnjeg sportaša i 40-godišnjeg biciklističkog entuzijasta.

Michael Prendergast iz Irske zamijetio je prve simptome zaraze virusom i odmah posumnjao da bi i on mogao biti jedan od zaraženih. Ubrzo nakon hospitaliziran je i priključen na respirator.

- Zahvaljujem se svim doktorima koji su činili sve kako bih izašao živ iz svega ovoga. Da nisam imao ovakav oblik njege ne bih uspio ovo preživjeti. Ovo iskustvo ne bih nikome poželio – ispričao je Michael za Sky News.

28-year-old Michael Prendergast from County Kerry says it was “frightening” how ill he became while battling #COVID19 this past week. https://t.co/KIg7B6x4ux — Newstalk (@NewstalkFM) March 23, 2020

Ista stvar dogodila se i Danielu Schuchmanu iz Londona. Ovaj 38-godišnji otac i biciklistički entuzijast posumnjao je na zarazu korona virusom i ubrzo nakon hospitaliziran je u bolnici u Londonu. Kao i prethodno navedene 'žrtve', i ovaj sportski entuzijast nije imao nikakvih prethodno zabilježenih zdravstvenih poteškoća. Naprotiv, bavio se sportom, držao do svoje forme i svakodnevno trenirao.

- Bilo da ste stari ili mladi, zdravi ili bolesni, shvatite ovo ozbiljno. Virus ne bira, zahvaća svakoga. Zato vas molim, ostanite u svojim kućama da vam se ne dogodi ono što se meni dogodilo – ispričao je Daniel.

Anna Schuchman, whose husband is in hospital, warns:



"Just because you're young and healthy, it doesn't mean you couldn't fall dangerously ill" 👇



https://t.co/Wl8zJGfGIy — The Telegraph (@Telegraph) March 25, 2020

Sličan slučaj pristiže i iz španjolske Malage. Francisco (Fran) Garcia, 21-godišnji nogometaš testiran je pozitivno na korona virus, no to nije bila jedina tužna vijest koju je dobio toga dana, dijagnosticirana mu je i leukemija. Sve dok nije saznao da je zaražen korona virusom, ovaj nogometni igrač nije znao za njegov agresivan oblik raka koji je dodatno pogoršao njegovo zdravstveno stanje i u konačnici mu oduzeo život.

Tužnih vijesti ne manjka ni u Poljskoj. Od tamo pristiže vijest o mladoj majci kojoj je korona virus oduzeo život. Naime, ova je 27-godišnja majka umrla samo nekoliko dana nakon svog poroda.

Poljski mediji izvještavaju da je žena, samo nekoliko dana prije smrti uzrokovane korona virusom, rodila dijete te da nije imala prethodnih zdravstvenih poteškoća. Sumnja se da ju je zarazila njezina majka koja se nedavno vratila iz putovanja po Italiji – zemlji s najviše smrti uzrokovanih korona virusom, piše The Sun.