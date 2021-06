Prišao sam mu dovoljno blizu da ga čujem, a on je rekao: 'Vidiš li mi ruku?. Gurnuo je ruku gore ... kroz krhotine. I vidio sam kako mu se ruka i prsti migolje - rekao je Nicholas Bilbao koji je šetao svog psa kad je osjetio dase tlo trese i gledao kako se ruši zgrada na Floridi, prenosi CNN.

Nicholas je pozvao policiju i tim vatrogasaca koji su uspjeli doći do dječaka koji se skrivao ispod kreveta.

- Očito je spavao. Ne mogu zamisliti koliko ljudi je u svojim stanovima gledalo televiziju, spavalo... - rekao je Bibao.

Na snimkama se vidi kako su spasioci dosegli dječakovu ruku, a zatim ga izvlače. Dječak je bio u pidžami.

Život je izgubio najmanje jedan čovjek, rekli su Američki dužnosnici za CNN. Trideset i sedam ljudi su izvukli iz ruševina nakon urušavanja zgrade na Floridi, rekao je pomoćnik vatrogasnog spasilačkog osoblja Dade Ray Jadallah.

Najmanje je 11 ljudi s ozljedama, a četvero su prevezli u bolnicu, rekao je pomoćnik načelnika. Gradonačelnica okruga Miami-Dadea, Daniella Levine Cava, rekla je da se zgrada ima 12 katova i da ima više od 130 stanova.

Nije utvrđen nijedan uzrok urušavanja zgrade

Naime, još uvijek nema službenog izvješća zašto se zgrada urušila, a u istragu će biti uključeni građevinski inženjeri, kao i grad Surfside i vatrogasci. Prema policijskoj upravi okruga Miami-Dade, razlog urušavanja će se istražiti tek nakon završetka traganja i spašavanja ljudi iz ruševina.

Shimon Wdowinski, profesor s Instituta za okoliš Međunarodnog sveučilišta Florida rekao je, da je prošle godine utvrdio da je zgrada pokazivala znakove potonuća još u 1990-ima. Prema njegovom istraživanju, zgrada je imala slijeganje od oko dva milimetra godišnje od 1993. do 1999. godine. Iako je Wdowinski rekao da to potonuće vjerojatno neće prouzročiti kolaps zgrade, rekao je da je to mogao biti faktor koji je tome doprinio.

- Ako se jedan dio zgrade pomakne s obzirom na drugi, to bi moglo prouzročiti određenu napetost i pukotine - objasnio je profesor.

Nedavno održavanje zgrade

Na krovu su se izvodili građevinski radovi, ali ne zna se je li bilo teške opreme i da li je to razlog urušavanja zgrade. Zgrada je sagrađena 1980-ih, a n rekao je gradonačelnik Surfsidea Charles Burkett.



Zvukovi iz ruševina

Jadallah, pomoćnik šefa vatrogasne službe Miami-Dade, potvrdio je da se ispod ruševina čuju zvukovi.

Sva spašavanja se odvijaju ispod ruševina u garaži. Tamo su timovi vatrogasaca i nastavljaju sa spašavanjima.