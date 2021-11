Poznata drvena 'šetnica bijelog lopoča' u Parku prirode Kopački rit, kojom je svake godine do sada šetalo preko 30 tisuća posjetitelja pristiglih u Baranju, do daljnjeg ostaje zatvorena za korištenje. To je u petak odlučilo Upravno vijeće Javne ustanove Parki Prirode Kopački rit nakon što se, početkom listopada, dio šetnice urušio, a do sada provedene kontrole i inspekcije utvrdile su da ona više nije sigurna za korištenje.