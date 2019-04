Sever: Do sad smo mogli pred crkvama prikupljati potpise...

Ne bih se osvrtao kome su davali da skupljaju potpise pred crkvama, i nama su do sad redovito davali, ali ova odluka je vezana uz Zagrebačku nadbiskupiju i očito uz samog kardinala.

Kaže nam Krešimir Sever, predsjednik Hrvatskih sindikata, komentirajući odbijenicu Zagrebačke nadbiskupije da ispred crkava i crkveni prostora prikupljaju potpise za raspisivanje referenduma protiv odlaska u mirovinu sa 67 godina. Kako ističe, od drugih biskupija dobili su dopuštenje.

- Čini mi se da kardinal duže vrijeme ima problem sa sindikatima u svom poimanju sindikalnog rada - dodaje.

Naime, iz Zagrebačke nadbiskupije su inicijativi "67 je previše", koju su pokrenuli tri sindikata - Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata - odgovorili kako "ne zauzimajući ničiju stranu, ne mogu dati dopuštenje za prikupljanje potpisa ispred crkava i crkvenih prostora."

- Pitanje mirovinskoga osiguranja treba gledati u širemu okviru i ne može se svesti na pitanje dobi i godina kada netko treba ići u mirovinu. Uvijek je potrebno naglašavati pitanje kakvoće rada i međusobnih odnosa gospodarskih subjekata tijekom radnoga vijeka, što se nužno preslikava i na mirovinski sustav. O tome se priželjkuje bolja osjetljivost i šira rasprava koja ne bi smjela podleći parcijalnim interesima bilo koje strane u političkim odnosima - poručili su im s Kaptola.

Nadalje, pojasnili su, u procesima društvenoga zalaganja u kojima se nešto nastoji postići putem referenduma Crkva podupire razne inicijative, a svoje prostore ispred crkvenih zgrada (liturgijskih prostora, župnih domova i pastoralnih centara) daje na raspolaganje građanskim inicijativama koje nemaju drugih mogućnosti za ostvarivanje zauzetosti za vrednote koje zagovara i Crkva.

- Za razliku od toga, sindikati su u uređenome odnosu u okviru političkoga života u Republici Hrvatskoj i imaju mogućnosti na redovit način i uz stanovitu financijsku potporu, ostvarivati svoje inicijative - navodi se u objašnjenju tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

Sever poručuje kako iz crkve poručuju da imaju razumijevanja, ali da nije dovoljno samo citirati socijalni nauk.

- Time su poslali poruku "da, mi to sve znamo, ali nas se to u velikoj mjeri ne tiče." Bilo bi dobro da se spuste među narod, provozaju tramvajem, prošeću i čuju kako taj narod živi, a ne da ih gledaju s kaptolskih visina jer to nije primjereno - poručuje.

Potpise će diljem Hrvatske prikupljati od sutra do 11. svibnja, a potrebno im je skupiti oko 385.000 potpisa.