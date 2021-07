Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever komentirao je izjavu ministra rada Josipa Aladrovića da se potpore dijele poslodavcima prema broju Covid potvrda, odnosno zaposlenih koji ih imaju.

Sever je za RTL Danas rekao kako se nije dogodilo ništa neočekivano za sindikalnu stranu.

- Mi smo smo i očekivali da će izaći s takvim prijedlogom. Imali smo vrlo jasan stav sa sindikalne strane, da nikako ne možemo prihvatiti prijedlog u kojem će se građane motivirati kroz jednu usku skupinu ljudi, na taj način da će se potpore za očuvanje radnih mjesta dati samo onima koji će donijeti covid potvrdu odnosno da na drugoj strani to neće imati pravo za one koji takvu potvrdu nemaju - poručio je Sever.

- Doista govorimo o malim brojevima, a netko želi postotak s 45 posto cijepljenih dignuti negdje na 70-ak posto. To znači da broj cijepljenih treba dignuti za jedan milijun, a ovdje govorimo o možda 50-ak tisuća koji bi bili kažnjeni posredno na način da će poslodavac, vjerojatno, dobiti novce za one s potvrdama, da će ih ili rasporediti na sve ili će reći za sve nemam, pa će nakon toga navući radnike da se međusobno sukobljavaju jer nitko neće znati tko je taj koji potvrdu ima, a tko nema, tko je cijepljen pa će doslovno krenuti lov na vještice - rekao je.

Na pitanje smatra li da će poslodavci krenuti otpuštati radnike, Sever ističe da se može dogoditi da poslodavac krene u pravcu stečaja i likvidacije jer to ne može izdržati.

- Izuzetno je važno da se u uvjetima ne dopusti otpuštanje onima koji dobiju potporu. No, važno je i da se ta potpora ne uvjetuje Covid potvrdama nego da doista svi imaju pravo dok je takvo stanje. Građane i narod se na neke druge načine treba motivirati na cijepljenje. Jer ovo to nije. To će dio ljudi još dodatno demotivirati i dovesti do dodatnih sukoba u društvu, do sučeljavanja u društvu. Sve skupa nepoželjno u ovakvoj situaciji - objašnjava Sever.

Smatra kako se radi o diskriminaciji.

- Netko tko će se dublje baviti time će tražiti negdje daleko neke nazivnike da to ipak nije. No, vrlo jasno je reklo i Vijeće Europe da se građane ne smije diskriminirati po osnovi cijepljenja, a ovo to jest. Niti ih se smije prisiljavati na cijepljenje. U tim uvjetima jasno je da ako se potpora dobiva samo za cijepljene, samo za one koji su preboljeli ili imaju potvrdu da su se nedugo testirali, to je onda diskriminacija svih onih koji se iz različitih razloga ne cijepe. Među njima je najviše onih koji nisu protivnici cijepljenja, ali se iz raznih razloga boje cijepljenja, čekaju, oprezni su, puno je informacija u javnosti zbog kojih su suzdržani oko cijepljenja i to sasvim sigurno u hrvatskom društvu ne smije biti način i motivacija - rekao je.