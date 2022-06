Severina: Bilo mi je čudno što se s vještakom nalazim u šumi. Rekao je da ga Popović pritišće

Vijeće Županijskog suda u Zagrebu jučer je saslušalo vještaka kojeg je, kako tvrdi USKOK, pritiskao Gzim Redžepi, bliski suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

Naime, sumnja se kako ga je tražio da u sporu oko skrbništva između Severine Vučković i Milana Popovića, vještači u korist moćnog poduzetnika, javlja Telegram.

Vještak Vladimir Grošić je prvotno potvrdio istražiteljima kako ga je Redžepi tražio da promisli što će napisati u vještačenju, a jučer je ublažio svoj iskaz te rekao kako je vještačenje napravio prema vlastitom uvjerenju.

Tvrdio je nekoliko puta da Redžepi ni na koji način nije pritiskao, dok mu je tvrdi "Severina kasnije upućivala prijetnje”, zbog čega ju je i prijavio.

Nakon ispitivanja Grošića, sudsko vijeće je pročitalo i ostale svjedoke, među kojima je i Severina.

Ona je istražiteljima potvrdila kako se za vrijeme trajanja sudskog spora s Popovićem, sastala s vještakom.

- Našli smo se u parku Maksimir i Grošić mi je rekao da se izuzeo iz našeg vještačenja - prisjetila se pjevačica.

Tu činjenicu je potvrdio i sam Grošić koji je tijekom cijelog svjedočenja uvjeravao suce da Redžepijevi pritisci nisu imali nikakve veze s njegovom odlukom da se povuče.

Učinio je to, kako kaže, jer je imao previše drugog posla posebno u vrijeme pandemije koronavirusa, a i član obitelji mu se teško razbolio.

'Bio je izložen pritiscima sa strane Milana Popovića, postalo mu je preteško...'

Severina je u svom svjedočenju opisala da se s Grošićem sastala jer mu je željela prenijeti dodatna saznanja koja su, po njezinom mišljenju, bila bitna za sudski postupak.

- Bila sam iznenađena dogovorom da se nađemo u Maksimiru, no bilo mi je bitno da vještaci budu upoznati s novim činjenicama pa sam pristala. Namjeravala sam mu tada predati i neke dokumente, no on ih je odbio uzeti rekavši mi da je tražio izuzeće iz ovog predmeta. Tada mi je rekao i da je od kraja kolovoza bio izložen pritiscima sa strane Milana Popovića. Kako mu je sve to postalo preteško donio je odluku da više ne bude vještak u našem slučaju - izjavila je Severina.

I bivši Grošićev šef, nekadašnji ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Igor Filipčić u svom je iskazu potvrdio da se njegov vještak žalio da mu je ‘preteško’ raditi na predmetu Severine i Milana Popovića.

- Bilo je to nedugo nakon sastanka s Gzimom Redžepijem. Otišli smo na taj sastanak jer nam je Redžepi kao zamjenik pročelnice za zdravstvo, odnosno predstavnik Grada, zapravo bio nadređen. Naime, Grad Zagreb osnivač je naše ustanove pa sam pristao Redžepija povezati s Grošićem kada me u kolovozu 2020. zvao. Tražio me da stupi u kontakt s Grošićem, koji je tada bio moj zamjenik - ispričao je Filipčić koji se nije dugo zadržao na sastanku s Redžepijem. Potvrdio je kako mu je Grošić nakon tog sastanka pričao da više ne može raditi na vještačenju u sporu između Severine i Milana Popovića.

Najčitaniji članci