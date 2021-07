Koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice (HTZ) s predstavnicima 20-ak turističkih zajednica s područja Istarske županije, na kojem je sudjelovao i direktor HTZ-a Kristjan Staničić, održan je u četvrtak u Poreču, na kojem je istaknuta važnost povoljne epidemiološke situacije.

Direktor HTZ-a Staničić tom je prilikom predstavio rezultate turističkog prometa, koji su u dosadašnjem dijelu godine "za 50 posto bolji u odnosu na isto razdoblje lani".

Naglasio je kako je cilj u ovoj godini postići oko 60 posto rezultata iz rekordne 2019. godine te istaknuo važnost povoljne epidemiološke situacije za daljnje turističke tijekove.

Staničić je stoga pozvao sve građane na odgovorno ponašanje i provođenje mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, kao i regionalnih stožera koji mogu donijeti dodane mjere s ciljem očuvanja povoljne epidemiološke slike.

Tijekom koordinacije naglašeno je kako je u privlačenju turista, uz sigurnost, od iznimnog značaja i ciljana promocija, zbog čega je HTZ na inozemnim tržištima proveo niz kampanja i promotivnih aktivnosti, od kojih su posebno istaknute kampanje "Safe Stay in Croatia" te glavna pozivna kampanja "Trust me, I've been there".

Uz inozemna tržišta, Staničić se osvrnuo i na važnost domaćeg tržišta na kojem je aktivna kampanja "Doživi domaće,. Istraži ruralnu Hrvatsku", dok se za jesen, kako je najavio, planira provedba projekta "Tjedan odmora vrijedan", koji je u svojoj prvoj inačici prošle godine ostvario vrlo dobre rezultate.

Na koordinaciji u Poreču posebno je istaknuta važnost plasmana točnih i preciznih informacija na inozemnim tržištima s posebnim naglaskom na protokole prelaska granica i testnim centrima, a razgovaralo se i o turističkoj pristojbi i članarinama, nautici te udruživanju turističkih zajednica.