Mlada načelnica Podgore Petra Radić sama je uklonila ručnike i rekvizite koje su turisti ostavili večer prije kako bi si rezervirali pomorsko dobro. Već sljedeći dan komunalni redari u toj su općini pokupili preostale ručnike i rekvizite.

Lučka kapetanija i ručnici - Hrvatska

Općina Tribunj prije dvije godine uvela je i kazne za to - od 500 do 2000 kn. No u Hrvatskoj smo. Prebacivanje odgovornosti ovdje je olimpijski sport. Kako piše morski.hr, ako se u Zadru požalite na ovaj problem, komunalni redari savjetuju vam da pišete u Zagreb i prebacuju odgovornost na Lučku kapetaniju koja bi, kako tvrde iz komunalnog, trebala uklanjati ručnike s plaže.

Inače, Lučka kapetanija brine se za sigurnost plovidbe i luka, uz to se bavi i problemima devastacije pomorskog dobra.

'Nismo mi nadležni'

Čitateljica morskog.hr obratila se komunalnom redarstvu i požalila se kako posljednjih 20 dana dolazi na plažu Kožino, ali od mjesta s naizgled napuštenim ležaljkama, ručnicima pa čak i madracima, nema gdje stati da bi se okupala.

Odgovorili su joj da je to u nadležnosti inspektora pomorskog dobra Ministarstva i inspektora Lučke kapetanije. Morski.hr kontaktirao je obje strane. I tu priča postaje još zanimljivija. Članak 94. Zakona o pomorskom dobru niti u jednom segmentu ne spominje da bi lučki kapetani trebali čistiti smeće ili prikupljati ostavljene stvari koje su smetnja na pomorskom dobru.

Lučka kapetanija: Jeste, nadležni ste

Naprotiv, ovaj članak ističe da inspekcijski nadzor nad provedbo odredaba Zakona o pomorskom dobru provode inspektori pomorskog dobra Ministarstva i lučke kapetanije, ali nikako neće raditi inspekcije krši li netko u nekom gradu ili općini komunalni red, piše Morski.hr, koji je kontaktirao komunalce.

- To je na pomorskom dobru, ostavljene stvari ne smatram smećem. Imam rješenje po kojem komunalni redar nije nadležan za pomorsko dobro. To su predmeti na pomorskom dobru, to je nadležnost inspektora pomorskog dobra. Nismo nadležni - odgovorio je djelatnik Komunalnog.

Morski.hr obratio se i Lučkoj kapetaniji Zadar.

- Imaju Odluku o komunalnom redu i dužni su je se pridržavati. Mi nemamo ništa s gradom Zadrom osim kad se radi o slučajevima devastacije pomorskog dobra. Ručnik, ležaljka i Lučka kapetanija? Molim vas, pa zna se što je komunalni red - rekao je inspektor Odjela za inspekcijske poslove, Boris Medić za Morski.hr.