Sezona 'jesen 2020', epizoda: nova kišna. Moguće i pijavice!

Početkom novoga tjedna bit će stabilnije i sunčanije, većinom i suho, u unutrašnjosti uz porast dnevne temperature zraka, ali će jutra i dalje biti svježa, ponegdje i maglovita

<p>Predah od kiše u većini je Hrvatske samo prolazan i kratkotrajan. No, mnogima dovoljan za barem malo bolje raspoloženje, pogotovo uz više sunčanog vremena i toplije poslijepodne od prošlih. Već u četvrtak slijedi nova kišna "epizoda", osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje će u mnogim mjestima biti obilnije kiše, ponegdje praćene i grmljavinom. Mjestimice će biti i olujnog nevremena, a na Jadranu vjerojatno i pijavica. Naravno, i plavljenja nekih riva zbog jakog i olujnog juga, prolazno i južnog i jugozapadnog vjetra, a na sjevernom su Jadranu ograničenja u prometu moguća i zbog mjestimične bure, na otvorenome i tramontane.</p><p>Povremene kiše bit će i u nastavku tjedna, ali sve rjeđe i u manjim količinama, opet uglavnom na Jadranu i u gorju, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Unatoč sunčanim razdobljima temperatura zraka neće se znatnije mijenjati pa će i dalje biti razmjerno svježe za sredinu listopada, ujutro u unutrašnjosti ponovno uz mogućnost za pri tlu mjestimičan slab mraz.</p><p>Početkom novoga tjedna bit će stabilnije i sunčanije, većinom i suho, u unutrašnjosti uz porast dnevne temperature zraka, ali će jutra i dalje biti svježa, ponegdje i maglovita, piše HRT.</p><h2><br/> Četvrtak: kišovito, vjetrovito, ponegdje i olujno nevrijeme</h2><p>U četvrtak na jugu Hrvatske pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a lokalno i nevere uz obilnije oborine. Puhat će umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo te južni i jugozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito, ponegdje i jače valovito. Dnevna temperatura između 18 i 21 °C.</p><p>Podjednako i većem dijelu Dalmacije, gdje također treba računati na kišu te pljuskove s grmljavinom, lokalno i izraženije, poglavito u unutrašnjosti. Umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo okrenut će na južni i jugozapadni vjetar te u drugom dijelu dana oslabjeti.</p><p>Kišovito i na sjevernom Jadranu te u gorju, ponegdje s velikom količinom oborine, a na moru i s neverama. Jugo će okrenuti na umjeren i jak istočnjak i buru, mjestimice s olujnim udarima, a u Gorskom kotaru zapuhat će sjeverni vjetar. Temperatura u gorju od 6 do 12 °C, a na sjevernom Jadranu između 11 i 17 °C.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj oblačno s kišom, lokalno moguće i obilnijom. Kiša će prema kraju dana prestati. Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša 10 do 13 °C. Zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice na udare moguće i jak.</p><p>U istočnom dijelu Lijepe naše puhat će istočnjak i jugoistočnjak, potkraj dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. Prevladavat će oblačno uz povremenu kišu, a lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 17 °C."</p><h2>I dalje promjenjivo...</h2><p>"U petak u kopnenom području još većinom oblačno, ponegdje s kišom koja će u dane vikenda biti sve rjeđa, posebno u nedjelju. Uz dnevnu temperaturu uglavnom od 10 do 15 °C od subote treba računati i na sunčana razdoblja, ujutro mjestimice i na maglu.</p><p>Na Jadranu do subote promjenljiva naoblaka i povremeno kiša - u petak osobito na sjevernom dijelu, a u subotu uglavnom prema jugu. Puhat će jugozapadnjak i jugo, na sjevernom dijelu bura, koje će u pretežno sunčanu nedjelju biti i drugdje.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>