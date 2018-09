Show s vatrom pošao po krivu: U restoranu četvero opečenih

Četiri turista završilo je u bolnici s ozbiljnim ozljedama nakon nezgode u popularnom restoranu slavnog turskog chefa Nusreta Gökçea poznatijeg kao Salt Bea.

Salt Bea kuharska je zvijezda interneta, a snimke na kojima reže i soli meso imaju milijune pregleda. Osim što je senzacija na Instagramu, suvlasnik je lanca Nusret Etiler steakhouseva koji rade na šest lokacija u Turskoj i Dubaiju.

Međutim, show s vatrom na šanku koji je trebao dodatno začiniti ekskluzivnu večeru u Nusret Etiler Steakhouse u Istanbulu završio je potpunom katastrofom.

Netko od prisutnih snimio je kako su djelatnici restorana držali pod kontrolom vatru koja je gorjela cijelom dužinom šanka. Barmen je zatim polio šank nepoznatom tekućinom, a tekućina je stvorila ogromni plamen koji se proširio po sredini prostorije i zapalio nekoliko gostiju.

Pokušaji osoblja restorana da ugase plamen vodom samo je pogoršalo stvar, piše DailyMail.

Češka turistica Krisryna Tresnakova teško je opečena jer je plamen zahvatio njezinu haljinu, a njezin partner Viktor Hajicek izvukao se sa 'samo' nekoliko manjih opeklina po licu i tijelu.

- Odmah nakon incidenta otišli smo u bolnicu. Ja imam nešto opeklina, ali moja djevojka Krisryna Tresnakova je u puno lošijem stanju od mene. Sve je vrlo svježe i sada nisam u poziciji davati bilo kakve druge informacije. Proživjeli smo noćnu moru koja još uvijek traje - izjavio je Hajicek za list Birgun.

Tresnakova je u međuvremenu prebačena u Američku bolnicu u Istanbulu gdje će biti operirana. U incidentu su ozlijeđeni turist Alexandros Severıs i Mohammed Khamıs Salim, no oni su prošli s lakšim opeklinama.

U tijeku je policijska istraga, a policija je već ispitala dvojicu zaposlenika restorana koji su izveli vatreni šou.

Inače, restoran Nusret Etiler Steakhouse našao se u središtu pažnje još prošloga tjedna, kada ga je posjetio predsjednik Venezuele Nicolas Maduro.

